英国脱欧公投变数令中小企业面临356亿英镑汇兑风险--报告

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦4月20日 - 周三的一份报告显示，由于英国民众投票支持留在或是脱离欧盟存在不确定性，英国中小企业面临356亿英镑的汇兑风险。
该数字是英国中小企业可能面临汇市震荡风险的国际付款金额，因为这些企业并没有在6月23日的公投前建立长期外汇合约。
全球支付公司World First和民调机构YouGov对730家英国中小型企业进行的调查显示，虽然第一季英镑的波动性飙升了75%，但中小企业仅将汇市对冲延长了35%。
英国中小企业往往通过锁定较长期远期合约来对冲汇率波动风险。上述调查显示，由于担心公投结果，这种趋势有所改变。
“围绕公投结果的不确定性妨碍了中小企业为未来做打算的能力，其典型表现就是中小企业在管理外汇策略上犹豫不决，”World First的首席经济学家Jeremy Cook说。
“但令人担心的是，很多英国中小企业没有对6月23日以后的风险进行对冲，这将使他们容易受到汇率剧烈波动的打击，汇率剧烈波动可能会对他们的业务和整体经济不利。”
报告还显示，31%的受访企业担心这种不确定性可能会对自身业务带来的影响，55%的受访企业认为英镑在第二季仍将剧烈波动，13%的企业认为英镑将极为剧烈波动。
欧元区是英国最大的贸易伙伴，欧元是英国中小企业交易最多的外汇，占到全部外汇交易额的近一半(49%)。(完)
(编译 汪红英；审校 蔡美珍)
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