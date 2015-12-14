标普和惠誉对英国退欧风险发出警告 称可能导致评级下调

路透伦敦12月11日 - 两家评级机构周五表示，由于英国首相卡梅伦决定举行是否退出欧盟的公投，英国主权评级可能受到影响，而且可能被下调。

国际货币基金组织(IMF)指出，退欧公投可能损及英国经济增长前景。此后不久，标准普尔表示，维持对英国AAA评级的负面展望，惠誉确认英国评级为AA。

标普重申6月的决定，即英国未来两年评级遭下调的机率为三分之一。惠誉表示，退欧公投有“适度的负面”影响，可能导致苏格兰采取脱离英国的行动。

标普挑战了支持英国退出欧盟的主要论据之一，并称过去10年移民在整体上对经济有利。

标普重申，退欧公投对英国的大型金融服务部门、出口、乃至整体经济都构成风险。如果英国退出欧盟，可能危及其为国际收支巨额逆差进行融资的能力。

“最糟糕的情况是退出欧盟可能也会破坏英镑的全球储备货币地位，从而失去了自全球金融危机开始以来让英国AAA评级维持不坠的重大支撑力量，”标普称。

标普预计英国可能与欧盟其他国家在明年上半年就改革欧盟达成妥协。这两家评级机构均表示，英国大多数选民将在公投中反对英国退出欧盟。

但标普指出，相比之下退欧阵营拥有较佳的资金奥援及组织力，这增加了公投赞成退欧的可能。

标普欧洲主权评级首席官10月对路透表示，英国若是退出欧盟，其信用评级可能被调降多达两个级距。

惠誉称，英国退欧的结果充满高度不确定性，且将取决于冗长又复杂的谈判。

“评级的含意将视几项因素而定，包括对中期成长及投资前景的影响、英国的外部情况，以及引发苏格兰第二度举行独立公投的风险。”惠誉称。(完)