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国际财经 | 2016年 5月 23日 星期一 18:04 BJT

若决定退欧 英国两年内将损失至少50万个工作岗位--奥斯本

路透英格兰伊斯特利5月23日 - 英国财政大臣奥斯本周一称，若公投决定退出欧盟，则英国将在两年内至少损失50万个工作岗位，而且英镑的贬值将大幅推升通胀。

目前距离英国“退欧”公投还有一个月的时间。奥斯本称，如若退欧，经通胀因素调整的工人薪资料将在两年内降低近3%，相当于拿平均薪资的一名全职员工一年降薪近800英镑。

奥斯本是在财政部发布“退欧”短期影响的最新报告时做出上述表示的。(完)

(编译 刘秀红；审校 高琦)

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