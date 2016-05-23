若决定退欧 英国两年内将损失至少50万个工作岗位--奥斯本

美国商务部长被提名人罗斯将在任命听证会上辩称不反对贸易
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透英格兰伊斯特利5月23日 - 英国财政大臣奥斯本周一称，若公投决定退出欧盟，则英国将在两年内至少损失50万个工作岗位，而且英镑的贬值将大幅推升通胀。
目前距离英国“退欧”公投还有一个月的时间。奥斯本称，如若退欧，经通胀因素调整的工人薪资料将在两年内降低近3%，相当于拿平均薪资的一名全职员工一年降薪近800英镑。
奥斯本是在财政部发布“退欧”短期影响的最新报告时做出上述表示的。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。