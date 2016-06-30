图表新闻：英国脱欧或改变美联储利率路径 料鼓舞黄金多头

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦6月30日 - 英国公投脱离欧盟的结果已经令身为避险资产的黄金大为受益，若是经济不确定性引发全球货币政策发生转变，那么还可能提振黄金更长期的涨势。
黄金对于利率变动非常敏感，尤其是美国利率走向，因利率上升将提高持有非孽息资产的机会成本并推高美元。黄金是以美元计价。
英国将脱离欧盟的前景，以及由此给全球经济带来的后续风险，让交易商不得不考虑本来毫无发生可能的情况--即美联储可能非但不会升息，甚至可能决定降息。
超低利率是推动金价在数年创下每盎司近2,000美元纪录高位的主要因素，分析师称任何有关美联储在未来数月按兵不动甚至降息的预期，都将成为进一步推升金价的动因。
“人们心头上肯定会有更倾向2008年货币政策模式的想法，”日内瓦Indosuez Wealth Management首席分析师Marie Owens Thomsen表示。
“我们以往认为若英国公投续留欧盟，美联储将会在7月升息，但如今我们不再这么认为，而许多其他央行也可能进一步探索负利率领域。”
金价目前报在每盎司1,315美元，自公投结果周五出炉后又上涨了5%，因投资人寻求避险。
然而在金融市场高度波动之际，金价可能呈现拉锯。在2008年雷曼兄弟倒闭之际，金价曾在一年内跌至新低，因交易商抛售黄金以抵销其他领域的亏损，之后才转为上涨。
更低利率带来的正面影响料推动金价稳定上涨，效果可能胜过市场波动所带来的任何提振。(完)
(编译 高琦/张明钧; 审校 孙茉莉/刘秀红)
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