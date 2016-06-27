分析：英国退欧或使美联储更长时间滞留在近于零的利率水平上

路透华盛顿6月24日 - 最新研究认为，英国退出欧盟这一令人震惊的公投结果或使美国联邦储备委员会(美联储/FED)滞留在接近零利率水平上的时间远远超过预期。该研究暗示，美联储如今是紧跟国际经济形势。

过去18个月美联储在加息问题上曾不止一次动摇过，往往在全球市场波动给经济前景蒙上阴影之际停止加息。但美联储依然坚持，即便是在全球经济疲软的环境下，美国的货币政策终究还是要脱离原地、迈向加息道路。

如今这一想法怕是已经遭遇当头棒喝。

本周发布的美联储研究发现，美国和其他发达国家的长期自然利率波动之间存在着很强的联系，这意味着美联储可能会被迫将短期利率保持在接近于零的水平，直至其他发达国家的经济加速增长、并且围绕英国退欧的不确定性化解。

其他研究也开始记录美元针对世界货币状况而发生的大幅异常波动。

英国退欧结果揭晓后美元上周五大涨，投资者纷纷将资金投向避险资产，美联储恐怕要面对美国出口和就业增长所面临的新不利因素、以及实现其通胀目标的又一障碍。美元上周五兑一篮子主要货币上涨逾2.0%。

总之，这些研究得出的结论对于将自身信誉押注于升息必要性的美联储来说都是坏消息。如果全球其他地区仍为负利率、经济成长缓慢，该项研究对美联储的升息能力来说尤其不利。

美联储的处境“极具挑战性...在当前全球情势之下，美联储将极难调整长期利率，”麻省理工学院(MIT)经济学教授Ricardo Caballero表示。

包括Caballero与其MIT以及哈佛大学同僚的研究在内，有一些研究表明，货币政策并不是通过影响短期与长期借贷成本起作用，而是汇市对货币政策的感受更为强烈。对美国而言，这意味着美元走强，从而拖累出口、制造业活动与就业成长。

“我认为美联储将担心对欧盟造成的第二轮后果，”渣打银行驻纽约分析师Thomas Costerg表示。

“即使美国数据强劲，我也不认为美联储会收紧政策。美联储对全球情势业已坐立难安，它的角色越来越像世界央行，美联储可能继续担忧那(英国退出)对欧盟意味着什么，”他表示。

美联储的信条仍为美国货币政策可自行其是。美联储主席叶伦上周三向国会委员会称，虽然美国以外地区的情况会影响美联储，“但这并不代表我们永远都无法摆脱零利率”。

不过，美联储研究、内部讨论和公开声明都显示看法分歧的状况更加严重。

叶轮讲话一天后，美联储公布由委员会经济学家Kathryn Holston、货币事务主管Thomas Laubach，及旧金山联储总裁威廉姆斯(John Williams)联合编写的新报告；报告指称美联储虽然可能摆脱零利率，但其收紧货币政策的步伐及隔夜拆款利率长期目标，将在一定程度上受到欧洲、英国和其它地区的影响。

对长期自然利率的预估并不精确，但在经济以潜在水平增长且通胀未加速的情况下，这为决策者提供了一个重要指导。

他们运用美联储讨论中经常引用的方法，发现过去25年来欧元区、英国和加拿大的自然利率均跟随美国利率一同下滑，而未来这四个地区的利率可能会一起上升和下降。 虽然该报告指出估算无法观察的经济变量存在难度，但得出的结论是，美国自然利率中高达三分之一的变动因素来自海外。

这意味着，只要欧洲继续陷于低经济增长和负利率，那么美联储升息以及收紧政策的难度将会加大。分析师称，欧洲央行可能不得不进一步宽松政策，以应对英国脱欧。

最近几份有关美元对国际事件反应的研究也做出类似暗示，这其中包括最近被美联储理事布雷纳德引用、但尚未公布的美联储研究报告，以及Caballero的研究结果。这些报告敦促美联储升息时需谨慎。

布雷纳德说。“几个因素暗示，使货币政策恢复中性立场的适宜途径可能十分有限。”(完)