随着6月会议临近 英国脱欧问题可能“日益突出”--官员

路透杰克逊维尔5月3日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二称，英国6月脱欧公投的问题可能“日益突出”，美国联邦储备委员会(美联储/FED)正考虑下次政策会议是否要升息。

“英国脱欧可能成为全球不确定性升高的来源，”洛克哈特在为杰克森维尔世界事务委员会准备的讲话中称，“随着6月会议临近，该问题可能日益突出。”

今日稍早，洛克哈特还指出了英国退欧公投对美国经济可能造成风险。美联储6月14-15日会议一周后，英国便举行退欧公投。

洛克哈特表示，他还担心美国第一季国内生产总值(GDP)增长“实际上依然乏力”，对于美联储6月份是否应当加息他目前感觉矛盾。

他指出自开年以来，美国经济发出的信号一直纷乱，强劲的消费基本面并未通过内需强劲增长体现出来，薪资增长依然不温不火。

但洛克哈特还表示，较之经济增长数据，当前他更倾向于将强劲的就业增长视为美国经济健康状况的更可靠信号。(完)