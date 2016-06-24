分析：英国公投告别欧盟 给予美联储更多等待理由

路透旧金山6月24日 - 对于何时升息犹豫不决的美联储，现在又多了一个等待的理由--英国周四公投结果是退出欧盟。

这并不是说美联储需要另外一个理由。

最近几个月美国就业增长逊于预期，已经迫使美联储在上周的会议上推迟升息。

虽然下月初美国将公布的6月就业数据可能帮助消除关于就业增长疲弱的疑虑，但英国退出欧盟造成的政治和经济后果将需要数月，甚至多年才能显现。

在退欧结果变得明朗之后，金融市场很快就做出了强烈反应。美国股指期货大跌，投资者纷纷买入美债避险，推动指标10年期公债收益率跌破1.5%，接近四年低点。美元一度上涨逾3%，创下1978年以来最大单日涨幅。

利率期货市场涨势如此迅猛，已经完全排除了美联储在今明两年上调指标隔夜拆借利率的可能性。实际上，市场目前押注12月时联邦基金目标利率可能低于当前约0.38%的平均水准。

“认为美联储将按兵不动的阵营力量因此得到增强。7月升息肯定不可能，”U.S. Bank的私人客户储备团队总经理Mike Baele在谈到英国退欧公投结果时这样说。

**将退欧记在心上**

美联储近来的表态显示，央行官员们将选择保持谨慎。

过去一年市场波动，过去数年美元走强侵蚀出口商利润，低油价和低通胀，以及美国贸易伙伴经济增长转弱，这些因素让美联储在过去一年里至少两次维持货币政策不变。

美联储官员在本周英国举行公投前发表的言论表示，这次也将不会例外。

美联储主席叶伦在公投前几天曾发表言论称，若英国退欧，这将给“金融状况和美国经济前景造成负面影响。”

美联储理事鲍威尔在公投前一天表示：“金融状况将会收紧，”称“全球形势，全球疲势...对美国制定货币政策来说都至关重要。”

不过针对本周的英国退欧公投，叶伦表示不确定是否会对美国产生严重后果，且称美联储并没有计划安排紧急会议。

“这要取决于事情会变得多么糟糕，以及会持续多久，”Cornerstone Macro LLC合伙人暨美联储前职员Roberto Perli说道。“问题是有太多的不可知的未知数。”

**全球敏感性**

彼得森国际经济研究所高级研究员Joe Gagnon此前认为，只要英国选择留在欧盟，那么美联储今年还有望升息一次。

但他现在表示，退欧会将英国经济拖入衰退，放缓美国的出口、就业增长以及经济成长，相当于美联储至少实施一次25个基点的升息，“这可能意味着，今年不会再有升息。”

如果这次放缓对欧洲构成严重冲击，美联储可能被迫进一步延迟升息，不过在Gagnon看来，这一可能性稍低。

当然并非所有人都这么看。比如凯投宏观(Capital Economics)经济学家Paul Ashworth就预测，鉴于对英国的出口仅占到美国国内生产总值(GDP)的不到0.5%，所以退欧对美国经济影响“甚微”。

“不论留还是退，可能都不会影响到美联储的政策，”他表示。

不过美联储主席叶伦已多次以全球事件风险为由推迟升息。

虽然英国退欧的影响估计一年半载不能完全显现出来，但是随着美国就业和薪资增加以及通胀和经济的成长，美联储或将能够践行利率正常化。

“(美联储政策制定者)不会多年一直维持政策不变，这种情况是不会出现的，”Gagnon称。(完)