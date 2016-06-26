焦点：英国退欧意味着美联储将维持利率不变

路透旧金山6月24日 - 英国退欧决定让全球金融市场陷入混乱，意味着美国联邦储备委员会(美联储，FED)今年加息两次的计划也不得不搁置。

美联储周五寻求安抚市场，称将利用与其他国家央行的互换额度来提供必要流动性，其中包括英国央行。英镑兑美元周五触及1985年以来低点，全球股市缩水逾2万亿(兆)美元，投资者纷纷追捧美国公债避险，推动指标10年期美债收益率(殖利率)跌至四年低位。

美国利率期货交易员甚至开始在价格上反映美联储略有降息的可能性，并认为到明年底前加息的可能性都不大。

“不要想短期内加息了，”渣打银行驻纽约分析师Thomas Costerg表示。“我担心的是，英国退欧可能会成为压垮美国经济成长的一根稻草。”

过去一年市场波动，美元过去几年日益升值损及出口商获利，油价和通胀偏低，美国贸易伙伴国经济增长减缓，这些因素过去一年至少有两次是美联储维持货币政策不变的理由。

美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在英国公投前接受访问时表示，她仍认为美国需要尽早升息；这份访问在周五出刊。

但在英国公投前，其他美联储官员的讲话表明，他们确实担心周五扩及各个金融市场的这类冲击事件。

美联储主席叶伦在公投前就警告称，英国退欧可能不利金融环境和美国经济前景。

现在对于美联储和全球各国央行来说，问题是冲击会持续多久，影响会蔓延到何种程度。许多投资者和分析师都担心退欧可能让欧洲本就乏力的经济成长停滞不前。

“这要看情况有多糟糕，以及会持续多久，”Cornerstone Macro LLC合伙人、美联储前官员Roberto Perli称。

英国退出欧盟将丧失其作为欧盟第二大经济体的地位，以及经济上最自由的国家之一的地位。

**加息前景**

彼得森国际经济研究所一位资深研究员Joe Gagnon原本认为，美联储今年会加息一次。

但英国退欧将使英国经济陷入衰退，并不利美国出口、就业增加和经济成长，影响相当于美联储至少加息25个基点。Gagnon说，“这可能意味着今年不会加息。”

如果经济减速沉重打击欧洲，美联储可能不得不推迟进一步加息的时间。在Gagnon看来，欧洲遭受沉重打击的可能性不大。

全球性事件一再束缚美联储的手脚，他们不愿采取任何行动，担心妨碍美国温和的经济复苏。

很少有分析师预计美国会由于本周英国公投结果而陷入衰退。但如果美国经济成长、就业、薪资、通胀和整体经济产出持续增长，那么美联储就需要未来的某个时候加息，即便英国退欧的全面影响要数年时间才会显现。(完)