分析：在英国退欧公投结果出炉前 美联储料将避开升息行动

2011年8月2日，图为百元面值的美元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透华盛顿6月3日 - 因对于英国退欧公投将带来的经济后果的担忧与日俱增，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能将不得不推迟在6月会议上升息的意向。

尽管美联储内部对于升息达成明显共识，认为美国经济增长趋强及就业市场紧俏，已为升息提供理由，但地缘政治风险很可能使得升息计划至少推迟到7月。

英国退欧公投将在6月23日举行，美联储会议则正好在前一周的6月14-15日召开。若公投结果为退出欧盟，势将震动金融市场，引发信贷利差扩大，促使资金流入避险资产，从而推高美元。

美元近期的稳定走势是美联储对于升息更有把握的原因之一。美联储决策者可能希望等到英国退欧公投的威胁过去，再展开升息。

美联储理事塔鲁洛周四加入了那些对英国公投发出警告的人群，他对彭博表示，在美联储6月会议上，英国退欧事件将是他考虑的一个因素，他并称，英国公投对于市场的影响将很关键。

最新民调显示，英国“脱欧”和“留欧”两派的力量可谓是旗鼓相当。

在美联储6月14日和15日开会之前，五位位于华盛顿的理事至少就有四位会公开表达对利率前景的看法，例如理事布雷纳德(Lael Brainard)将于周五发表演说，主席叶伦则是下周将在费城发言。

美联储官员在6月会议上除公布政策声明外，也会发布最新的经济预测，而叶伦则将举行会后记者会。

两位曾经提及英国退欧公投的理事，迄今提醒要保持谨慎。

“我真的认为有可能对英国和欧盟的经济成长造成实质性打击，”美联储理事鲍威尔上周表示。“我可以想像即将举行的退欧公投，成为支持谨慎看待升息的一个因素。”

欧洲举行数场秘密磋商显示出对英国公投后续发展的不确定性。

前美联储员工、现为霍普金斯大学经济学教授的Jon Faust表示，静观退欧公投是一件“明摆着的事”。“为什么要现在行动，而不是从现在起的数周后呢？”

**保持谨慎**

除了少数例外，地区联储总裁发出的信号还是一致的，那就是即将进行的英国脱欧公投或许是阻碍美联储6月升息的一个因素。

而这仅仅是美联储在两年间努力使货币政策正常化所遇到的最新阻碍。

在2014年，油价崩跌以及美元汇率飙升打击了美国出口，并大大推低了通胀。

去年，中国经济意外放缓以及欧洲和日本的困难引发全球市场动荡，以及对全球衰退的普遍担忧。这一令人烦恼的情况使美联储一直等到12月才开始升息。

现在，如果不考虑英国脱欧，美联储很快升息的前景几乎是板上钉钉的。美国4月失业率已降至5%；随着低油价和美元走强的拖累作用消退，通胀似乎正在获得动能；由于消费者支出和住房市场显得尤为强劲，过去几个月增长陷入停滞的情况已被证明只是暂时的。

芝加哥商业交易所集团(CME Group)编撰的联邦基金期货交易数据显示，6月升息的可能性目前约为17%，而7月升息的机率为57%。

虽然英国投票赞成脱离欧盟的影响还存在不确定性，但一个普遍预料而且是直接的结果或许是：美元汇率飙升，而这将进一步打击美国出口商，并对美联储仍认为过低的通胀构成又一拖累。

**弃6月，选7月**

官员们已经暗示，如果美联储6月会议真的按兵不动，他们将准备在7月行动。

美联储3月政策会议记录显示官员在为夏季某个时候加息做准备。7月之后的下个行动时间选择将是9月，正值美国选战期，美联储和叶伦很可能在选战中成为争论焦点。

美联储12个地区联储总裁中有四位已要求上调商业银行短期贷款利率，这就相当于说目标利率应上调。

如果美国联邦公开市场委员会(FOMC)6月会议暂不加息，叶伦将必须设法解释，为什么官员一方面努力要社会大众相信美联储的决定“取决于数据”，另一方面却又让全球性因素的考量再次压过国内经济数据。

分析师称，叶伦可以采取的一个作法是，暗示美联储官员一致赞成未来几年缓步加息，但强调由于通胀偏低，因此没有立即开始升息的迫切需要，尤其是即将面临像英国公投这种可能影响重大的一次性全球性事件。

“即便英国退出欧盟被视为可能性不大，但我们认为极其谨慎的美联储主席可能觉得多等七周再行动，成本很小，”苏格兰皇家银行分析师Michelle Girard和Kevin Cummins在报告中称。(完)