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2017年8月1日 / 凌晨1点24分 / 2 天内

英国退欧之后或有4万个投资银行岗位流失--报告

路透新闻部

1 分钟阅读

路透伦敦8月1日 - 据咨询公司Oliver Wyman的最新报告，英国金融业未来几年可能将损失多达4万个投资银行岗位，除非英国达成软退欧协议。

银行目前在为最坏情形做规划，英国一旦在2019年退欧，他们在这种情况下将会失去对欧盟市场的准入。这些银行表示，他们没有时间去等候和观察英国与欧盟谈判进展的情况。

花旗集团(C.N)、美国银行(BAC.N)和摩根士丹利(MS.N)，以及英国的巴克莱(BARC.L)上个月全都表示，他们在最后确定在欧盟成立子公司的计划。

“这些银行在策划‘不留遗憾’的行动，这将给他们更多的选择，但这些行动不管是落实还是不落实，都不会耗费他们太多，”Oliver Wyman的金融服务英国业务主管Matt Austen说。

“一旦到了将资产负债表和资本放入一个实体的地步，就变得更加坚定了。当银行开始动用金融资源时，经济层面就会真的开始产生影响。”

Oliver Wyman估计，那些最初的行动可能会导致流失约1.2万至1.7万个银行岗位，但由于还有清算等问题尚待解决，那个数字可能会翻倍达到4万。

据该机构称，包括销售、交易和投资银行在内的批发银行业在英国的雇员数约为8万人，所以基于这个数字，约有一半的岗位将流失。(完)

编译 白云; 审校 戴素萍

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