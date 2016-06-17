若英退公投引发动荡 日央行拟携手“五家”央行提供融资--消息

经济强劲及促销活动促使美国假日季销售额增长4%超预期--NRF
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透东京6月17日 - 熟悉情况的消息人士对路透表示，若金融市场因为英国脱欧公投的影响而出现动荡，日本央行准备与其他五家央行一起提供美元融资，其中包括英国央行和欧洲央行。
消息人士表示，日本央行考虑动用2011年达成的美元融资协议框架。
美元兑日圆昨日跌至约两年低点，此前日本央行未扩大刺激政策，因为市场对英国下周脱欧公投感到愈发担忧。(完)
(编译 徐文焰；审校 白云)
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透底特律/华盛顿1月13日 - 日本高田周五同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。高田气囊气体发生器与全球范围内至少16起死亡事故有关。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。