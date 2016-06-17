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国际财经 | 2016年 6月 17日 星期五 10:40 BJT

若英退公投引发动荡 日央行拟携手“五家”央行提供融资--消息

路透东京6月17日 - 熟悉情况的消息人士对路透表示，若金融市场因为英国脱欧公投的影响而出现动荡，日本央行准备与其他五家央行一起提供美元融资，其中包括英国央行和欧洲央行。

消息人士表示，日本央行考虑动用2011年达成的美元融资协议框架。

美元兑日圆昨日跌至约两年低点，此前日本央行未扩大刺激政策，因为市场对英国下周脱欧公投感到愈发担忧。(完)

(编译 徐文焰；审校 白云)

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