焦点：英国退欧担忧打击市场 工党呼吁选民支持留欧

2016年6月10日，德国法兰克福股票交易所内忙碌的交易员们。 REUTERS/Staff/Remote

路透伦敦6月13日 - 在金融市场因担心英国退欧机率上升而饱受打击之际，英国周一掀起了一场旨在让英国留在欧盟的宣传，力图赢得尚未做出决定的英国工党选民支持，这些选民有可能在10天内扭转公投结果。

关于英国可能在6月23日的公投中选择离开欧盟，这种担忧推动亚洲股市和欧洲股市大幅下挫。而赌盘赔率也显示，公投选择留欧的机率已经下降。

ICM周一公布的两项民调显示，退欧阵营支持率进一步领先于留欧阵营。

英国首相卡梅伦所在的英国保守党内部在是否退欧问题上争论不休，留欧阵营担心他们的讯息并未传达到工党支持者那里，而这部分支持者被视为公投中确保留欧的关键。

鉴于多数民调显示英国民众对于投票退、留双方依然势均力敌，留欧阵营周一发起了所谓的“工党反击(Labour fight-back)”活动，由工党高层要人发表一系列讲话。而卡梅伦则不参与任何高调的活动。

“未来10天内...我们也得把讯息广泛传递给大众，”英国前首相布朗在莱斯特城大学的一场演说中说。

“当英国放开胸襟、怀抱着参与、热情和国际视野、以全球要角自居时，才是最棒的国家...而非抱持孤立主义和与世隔绝，”他说。“我们应该成为欧洲的领导者，不是离开它。”

媒体问到他会如何说服工党选民，移民问题是留在欧盟值得付出的代价。

他说，在移民数量高企的压力下，应增加更多投资在公共服务；他补充说，非法移民的问题比欧盟移民更大。

工党虽然正式表态支持留欧，外界仍批评工党党魁柯尔宾不够给力，尽管柯尔宾对此予以否认。

“我很乐于见到工党比几个月前更加投入，”英国工程雇主联合会主席Terry Scuoler周一对路透说。

“柯尔宾和其高级幕僚或许原可展现更多支持。现在见到他们站出来，让人觉得吃了定心丸。”

**英镑变得更加波动**

经济成长并不稳固，有关“英退”公投可能令欧洲重返衰退的担忧重新成为投资者最大的关切。

虽然多数民调显示，英国人对于两种投票选择的态度仍然不相上下，但周五晚间公布的ORB一项调查显示，“脱欧”阵营的支持率领先“留欧”10个百分点，市场为之骇然。

欧股.FTEU3周一下挫将近1.9%，亚洲股市也录得四个月来最大跌幅。

根据博彩交易所必发(Betfair)提供的赔率，公投结果为“留欧”的机率周一降至64%，较上周下降14个百分点。

英镑周一短暂跌至八周低点，随后持稳，对冲英镑兑欧元未来一个月大幅波动的成本也跳涨至纪录高位。

“预计未来民调结果对英镑走势的影响将比以前更大，”IronFX Global资深分析师Charalambos Pissouros说。

“距离投票日越来越近，如果新的调查依旧显示两派阵营势均力敌，结果可能更加不确定，英镑波动性或将因此进一步加剧。”(完)