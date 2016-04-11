英国退欧预计不会导致资本市场面临监管减少--ICMA报告

路透伦敦4月8日 - 银行业游说组织国际资本市场协会(ICMA)表示，即便英国民众在6月的公投中投票退出欧盟，英国的资本市场很可能还要面临相似程度的监管。

ICMA称，英国需要遵守欧盟的监管规定，才能在退欧后获得进入欧盟市场的最优惠条件。该组织经常对当局在金融危机后对市场加大监管力度持批评看法。

“退出欧盟预计不会导致英国资本市场面临的监管减少，”ICMA的Paul Richards在该组织周五公布的季度报告中写道。

一些主张退欧的对冲基金寄望退欧后英国监管压力有所减轻，比如在薪资方面。

Richards说，英国可能面临压力，继续留在20国集团(G20)制定的全球层面的监管框架内，而英国的监管者是近年来大力主张严苛监管时喊得最响的机构之一。

该报告详述了退欧可能对英国资产市场造成的广泛影响，称让欧盟代表英国进行贸易谈判比较有优势，因为这是一个拥有约5亿人口的市场。

除此之外，英国已有40多年没有直接参与贸易协定的谈判，因此将需要培训官员或聘请专家开展谈判。

欧盟与美国历经三年多的努力后，终于在2月同意接受彼此的衍生品监管规定。这说明两套监管机制达到“平等关系”的过程有多么艰难。

ICMA表示，作为英国脱欧的后果之一，伦敦金融城作为欧盟商业交易中心的地位也可能改变。

“如果英国决定脱离欧盟，不清楚欧元区市场基础设施有多大可能留在英国，”Richards表示。

一旦英国退出欧盟，欧洲央行将努力推动目前在伦敦的数以万亿欧元计的衍生品交易搬离英国。

该央行已在采取行动，坚称负责欧元衍生品交易的清算所应当位于欧元区内。英国则发起法律战维护本国金融行业，并于去年在欧盟第二高等法院取得胜利。

不过ICMA表示，若英国决意脱离欧盟，那么“作出这一判决的基础可能改变。”(完)