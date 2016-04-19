法国央行总裁示警英国退欧后果

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透纽约4月18日 - 法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛周一表示，英国应该留在欧盟，但无论其6月23日公投结果如何，欧盟都需要形成更紧密的联系，才能摆脱经济窠臼。
他表示，英国若选择退出欧盟，对金融市场和货币政策都有影响，单一金融市场也无法幸免。维勒鲁瓦德加洛也是欧洲央行管理委员会委员。他并称，英国央行已在研拟应变计划。
“英国需要欧洲，反之亦然，欧洲也需要英国。”维勒鲁瓦德加洛在纽约一场商业论坛称。“我强烈支持英国留下来。”
维勒鲁瓦德加洛指出，主要拜德国和西班牙经济动能改善之赐，欧洲的成长正在升温，但根深蒂固的结构性效率不彰正重压着区域复苏。
他表示，无论英国是否续留，欧盟都需要更多投资，对需求面政策进行更好的协调，加速结构性改革和就业市场改革。(完)
(编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。