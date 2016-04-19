法国央行总裁示警英国退欧后果

路透纽约4月18日 - 法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛周一表示，英国应该留在欧盟，但无论其6月23日公投结果如何，欧盟都需要形成更紧密的联系，才能摆脱经济窠臼。

他表示，英国若选择退出欧盟，对金融市场和货币政策都有影响，单一金融市场也无法幸免。维勒鲁瓦德加洛也是欧洲央行管理委员会委员。他并称，英国央行已在研拟应变计划。

“英国需要欧洲，反之亦然，欧洲也需要英国。”维勒鲁瓦德加洛在纽约一场商业论坛称。“我强烈支持英国留下来。”

维勒鲁瓦德加洛指出，主要拜德国和西班牙经济动能改善之赐，欧洲的成长正在升温，但根深蒂固的结构性效率不彰正重压着区域复苏。

他表示，无论英国是否续留，欧盟都需要更多投资，对需求面政策进行更好的协调，加速结构性改革和就业市场改革。(完)