英国首相希望退欧能平稳有序 但承认相当复杂-FT

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透伦敦12月8日 - 金融时报(FT)报导，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)称她希望英国退欧平稳有序，但承认退欧协商将会相当复杂。
“我希望这个过程尽可能的平稳有序，”特雷莎·梅在接受金融时报专访时表示，“当然它会相当复杂，因为有很多要处理的事项。”
特雷莎·梅称，欧盟不希望其他成员国像英国一样计划脱离欧盟，这意味着谈判将会气氛紧张。
当被问及与德国总理默克尔之间的关系时，特雷莎·梅称与所有欧盟其他27个成员国建立关系至为重要。
“我认为与其他列席欧盟的成员国建立关系也相当重要。将会有27个成员国参与协商，”报导引述她的谈话指出。(完)
(编译 张明钧; 审校 白云)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)