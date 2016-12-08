英国首相希望退欧能平稳有序 但承认相当复杂-FT

路透伦敦12月8日 - 金融时报(FT)报导，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)称她希望英国退欧平稳有序，但承认退欧协商将会相当复杂。

“我希望这个过程尽可能的平稳有序，”特雷莎·梅在接受金融时报专访时表示，“当然它会相当复杂，因为有很多要处理的事项。”

特雷莎·梅称，欧盟不希望其他成员国像英国一样计划脱离欧盟，这意味着谈判将会气氛紧张。

当被问及与德国总理默克尔之间的关系时，特雷莎·梅称与所有欧盟其他27个成员国建立关系至为重要。

“我认为与其他列席欧盟的成员国建立关系也相当重要。将会有27个成员国参与协商，”报导引述她的谈话指出。(完)