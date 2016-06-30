瑞银下调英国富时100指数年底目标 因退欧造成不确定性

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦6月30日 - 瑞银集团(UBS)下调了英国富时100指数.FTSE的年底目标水准，称英国公投退出欧盟后产生政治不确定性。
瑞银将富时100指数年底预期水准由6,500点下调至5,500点，即跌至近期高位与2012年危机水平之间。
瑞银策略师在一份报告中写道，未来数月英国存在大量不确定性。不知道谁会成为新首相，也不知道英国是否以及何时启动退欧程序，而且鉴于当前英国政局变化不定，甚至存在大选的可能性。
“这意味着该目标水准有很大的不确定性，如果政治面迅速改善，也有上行可能(和存在下档风险一样)。”
瑞银还将STOXX Europe 600指数的目标水准从400下调至340点。(完)
(编译 刘秀红；审校 张涛)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。