瑞银下调英国富时100指数年底目标 因退欧造成不确定性

瑞银将富时100指数年底预期水准由6,500点下调至5,500点，即跌至近期高位与2012年危机水平之间。

瑞银策略师在一份报告中写道，未来数月英国存在大量不确定性。不知道谁会成为新首相，也不知道英国是否以及何时启动退欧程序，而且鉴于当前英国政局变化不定，甚至存在大选的可能性。

“这意味着该目标水准有很大的不确定性，如果政治面迅速改善，也有上行可能(和存在下档风险一样)。”

瑞银还将STOXX Europe 600指数的目标水准从400下调至340点。(完)