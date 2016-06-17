焦点：主要央行讨论应对英国退欧预案 浮现联手干预汇市苗头

2011年8月8日，在布达佩斯拍摄的美元、欧元和瑞郎纸币的资料图。 REUTERS/Bernadett Szabo

路透伦敦6月16日 - 周四日本央行和瑞士央行官员发出的警告，让金融市场猜想这些央行正在幕后规划，如何应对下周英国公投退出欧盟的风险。

距离上次主要货币当局协同干预汇市、阻升日圆已经五年时间，当时日圆在日本发生大地震后飙升。

在浮动汇率时代这样的协同行动非常少见，主要央行迄今仅限于承诺，如果下周四英国公投后出现金融市场剧烈震荡，将向银行提供资金支持。

路透此前报道，知情官员对路透表示，如果英国公投结果为退出欧盟，欧洲央行将公开承诺同英国央行合作支撑金融市场。

但在有迹象显示民意的天平向脱欧阵营倾斜之际，本周四家主要央行在会议之后发布的官方政策证明暗示，决策者在考虑是否需要有更多作为。

“外汇市场可能出现剧烈波动，英镑可能在低流动性中大幅贬值。这或促使各发达国家的央行对外汇市场进行联合干预，”德国商业银行驻法兰克福的汇市分析师Antje Praefcke称。

瑞士央行坦率表示会针对瑞郎积极行动，并采取措施抵御英国退欧可能造成的影响。瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)还表示，各央行正在就市场动向进行密切的交流。

“我们用全球眼光看问题，并且24小时不间断追踪市场，”瑞士央行理事麦席勒(Andrea M. Maechler)称。

自1月份以来外界强烈推测日本央行可能入市干预以打压日圆。日本央行周四未追加货币刺激措施。

这促使日圆升至两年高位，兑英镑上涨了3%。日圆一般是金融市场承压时期的避风港。

日本内阁官房长官菅义伟表达了对日圆上涨的担忧，并称会在必要情况下做出反应。

“瑞士央行、或许日本央行，将希望出手干预阻升本币，”野村驻伦敦外汇策略师Yujiro Goto表示。

“显而易见，尤其是瑞士央行...干预汇市将是他们的第一道防线。”

**瑞郎的教训**

汇市主要参与者担心，英国“退欧”可能造成汇市出现跳空走势，这让人想起2015年1月时瑞士央行解除瑞郎限制时的混乱情况。

交易商和分析师表示，当公投结果开始逐渐发酵时，亚洲盘的流动性情况可能偏淡，而买/卖价差可能扩大。

一些人表示，他们已告知英国央行，由于银行和投资人寻求建立新的英镑价位，如果出现很大的跳空走势，英国央行应该准备稳步干预以阻止市场剧烈震荡。

以瑞郎的例子来看，一些零售证券商及其数十位客户之所以破产，瑞郎汇率暴涨是罪魁祸首，当时主要银行和对冲基金也面临着数以亿计的损失。

伦敦的分析师不愿公开讨论干预话题，但许多人预计如果英国公投真决定退欧，英镑跌幅将达两位数。

德国商业银行的Praefcke表示，干预的主要目的应该是“抑制过度的近期波动并防止事态恶化”。

干预机制将包括银行彼此提供互换额度，以确保若发生类似2008年全球金融危机期间流动性稀缺的情况，还有货币可用。

当时因买方/卖方报价价差扩大，几乎不太可能成交，澳洲央行在纽约和悉尼介入干预，提供了澳元流动性。

澳洲央行当时明确表态，其干预并非瞄准任何具体价位，而是为了稳定流动性状况。

“过去曾有央行在市场震荡时干预的一些例子。”汇丰(HSBC)分析师Dominic Bunning称。(完)