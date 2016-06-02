外汇交易平台寄望英国脱欧公投后交易量上升

路透伦敦6月1日 - 电子外汇交易平台希望，英国脱欧公投结束后，外汇市场交易量会上升，从历史上看这是可能的。

2014年9月苏格兰独立公投后汇市交易量反弹，价格大幅波动，公投结束市场明显松了一口气。

波动增加通常提高交易量，对银行和交易商这些在波动中赚钱的参与方是有利的。苏格兰独立公投六个月后，瑞士央行在2015年1月突然取消瑞郎汇率上限，刺激汇市交易量从每日4.9万亿美元增至5.4万亿美元的峰值。

英国6月23日的脱欧公投并不是未来唯一的风险因素。围绕美国联邦储备委员会(美联储/FED)何时再次升息，以及日本央行是否会出台进一步刺激举措的不确定性，也可能加大短期波动幅度。11月美国总统大选亦然。

“尽管市场行为极难预测，不过以往经验说明，利率调整和选举会影响交易量和波动率，”BATs Global Markets执行长Chris Concannon对路透称。BATs Global Markets旗下拥有大型外汇交易平台Hotspot。

“不过英国的公投是前所未有的，无论什么结果都可能影响近期波动率，”他在被问及公投是否会导致波动率和交易量上升时称。

汇市成交量已然脱离2015年初所创峰值。银行业者削减自家交易规模，为客户交易提供的杠杆亦告下调。

关于操控市场的丑闻也打击汇市交易。数以十计的交易商被停职处份，抑或解雇，银行也被罚款数十亿美元。部份银行亦大砍外汇交易规模。

电子交易系统(EBS)、汤森路透及BATs Global的Hotspot数据显示，现汇市场成交量较上年同期缩水10-15%。根据德意志银行指数.DBCVIX，市场波动颇为受抑。官员们则指出，英国脱欧公投风险确实造成影响。

除此之外，全球贸易流量减缓，加上监管上的变革，使得银行业者承担交易风险的意愿减低。国际清算银行(BIS)上周发布新版的全球外汇交易准则，以应对操纵市场的丑闻，令各界期待市场透明度升高，将促使市场成交量升高。

德意志银行汇率波动指数： tmsnrt.rs/22ql4i5 (完)