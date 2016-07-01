英国退欧后若要进入欧盟内部市场需满足条件--欧盟执委会副主席

路透布鲁塞尔6月30日 - 欧盟执委会副主席东布洛夫斯基周四表示，英国退出欧盟后，若要进入欧盟内部市场，将必须对欧盟预算做出贡献，而且由不得英国占尽便宜。

东布洛夫斯基负责欧元区事务和社会事务，他还称欧元区将经受住英国上周公投退欧带来的任何影响。

进入欧盟内部市场是有条件的。英国“不可能占尽便宜”，他在布鲁塞尔的一个会议上说，重申了德国总理梅克尔等欧盟领导人的言论。

一些主张退出欧盟的英国政界人士曾经表示，英国可以全面进入包括至关重要的金融业在内的欧盟市场，同时能控制移民。

但东布洛夫斯基称，进入欧盟市场“需要遵守四项自由流动，其中包括劳工自由流动。需要向欧盟提供财政支持，而且要遵守和实施欧盟的法律框架。”

他表示，对于英国脱欧未来数周及数月可能引发的市场波动，执委会与欧洲央行和其他金融当局正协力应对。

东布洛夫斯基指出，尽管金融市场起先出现一阵恐慌，但其长期所带来的影响要到稍晚才会明朗化，预测此事对欧元区所带来的经济面冲击尚言之过早。

对于周二流传欧洲央行已略微下调未来三年欧元区经济成长预估一事，他则驳斥为预测过早。

东布洛夫斯基同时表示，欧元区在短期内不会增加新的成员国。

“至少未来三年内，欧元区不会进一步扩大，”他称。

英国的欧盟执委会执委希尔在公投脱欧后于上周去职，东布洛夫斯基将自7月中旬起负责欧盟金融服务工作。(完)