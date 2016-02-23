惠誉及穆迪重申脱欧将不利英国经济

IEA月报称国际油市逐步趋紧 密切观察OPEC减产协议落实情况（更新版）
路透伦敦1月19日 - 国际能源署(IEA)周四称，随着需求增长，全球油市正在慢慢趋紧，与此同时投资者在观察石油输出国组织(OPEC)和其他产油国达成的减产协议能否落实。
路透伦敦2月22日 - 全球两大信评机构周一重申，如果6月23日英国公投结果是脱离欧盟的话，他们认为英国经济将受到伤害。
惠誉称，英国若是脱欧，将带来短期经济代价以及“显著的”长期风险。穆迪则称，届时将会给予英国Aa1评级负面展望。
“离开欧盟对英国经济评级影响是负面的。”穆迪高级副总裁Kathrin Muehlbronner说。
他们说，公投结果之后的政治不确定性将伤及英国投资，给经济及财政前景蒙上阴影。
英国首相卡梅伦周六将英国是否留在欧盟的公投时间定在6月23日。伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)周日表态支持英国脱离欧盟，打压英镑走低。
大多数经济学家及市场分析师认为，脱欧不利英国经济及金融资产，特别是英镑。(完)
(编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透伦敦1月19日 - 国际能源署(IEA)周四称，随着需求增长，全球油市正在慢慢趋紧，与此同时投资者在观察石油输出国组织(OPEC)和其他产油国达成的减产协议能否落实。
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。