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国际财经 | 2016年 2月 23日 星期二 09:23 BJT

惠誉及穆迪重申脱欧将不利英国经济

路透伦敦2月22日 - 全球两大信评机构周一重申，如果6月23日英国公投结果是脱离欧盟的话，他们认为英国经济将受到伤害。

惠誉称，英国若是脱欧，将带来短期经济代价以及“显著的”长期风险。穆迪则称，届时将会给予英国Aa1评级负面展望。

“离开欧盟对英国经济评级影响是负面的。”穆迪高级副总裁Kathrin Muehlbronner说。

他们说，公投结果之后的政治不确定性将伤及英国投资，给经济及财政前景蒙上阴影。

英国首相卡梅伦周六将英国是否留在欧盟的公投时间定在6月23日。伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)周日表态支持英国脱离欧盟，打压英镑走低。

大多数经济学家及市场分析师认为，脱欧不利英国经济及金融资产，特别是英镑。(完)

(编译 李婷仪 审校 戴素萍)

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