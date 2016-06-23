焦点：英国公投结束投票且调查显示留欧派占上风

2016年6月23日，苏格兰格拉斯哥，英国脱欧公投投票站关闭后，工作人员在统计选票。 REUTERS/Clodagh Kilcoyne

路透伦敦6月23日 - 英国周四就是否退出欧盟的公投已结束投票，一位知名退欧派支持者称，他预计退欧阵营失败；初步调查亦暗示选民选择留欧。

英国独立党(UKIP)领袖、支持退欧的主要人物法拉奇(Nigel Farage)对天空电视台(Sky News)表示，预计退欧阵营落败。

“这是一次非同寻常的公投，投票率非常高，看起来留欧派可能占上风，”法拉奇对天空电视台表示。他的发言人拒绝详细说明。

民调机构YouGov的调查显示，留欧阵营以52%比48%领先退欧阵营。与传统出口民调相异的是，这项民调以预先选好的样本民众进行线上回覆，而非在选民离开投票站时进行调查。

民调机构Ipsos-MORI的数据也显示留欧阵营领先，在该机构周三与周四进行的调查中，留欧阵营以54-46的差距胜出。Ipsos-MORI在更早之前进行的民调显示，留欧与退欧之比仅为52-48。

英镑升至今年高位，站在1.50美元上方，日内上涨将近1%。英镑兑日圆同样走扬。

为期四个月的公投造势活动，使得英国民众趋于两极化，公投的最终结果可能改变欧洲的面貌。

如果英国成为首个退出欧盟的国家，它的退出将对欧盟形成有史以来最严重的打击。

欧盟将失去第二大经济体，以及两大军事力量之一，并可能促使其他国家反欧盟政客要求举行类似的退欧公投。

如果投票赞同留欧，英国方面已被保证拥有特殊地位，可免于进一步的政治融合。但欧洲领导人仍将必须应对欧洲大陆上欧元怀疑主义急速升温的情况。

退欧公投也将对英国首相卡梅伦的事业形成潜在致命打击，是他要求举行的退欧公投，并四处造势呼吁英国留欧，与自己所在保守党内的对手领导的脱欧阵营唱反调。

84位疑欧派保守党议员在一封信函中，呼吁不管投票结果如何，都要卡梅伦继续担任首相。这成为退欧造势活动开始以来，首次尝试弥合执政党内深刻分歧的努力。

但尽管声明诚恳，不过如果选民反对卡梅伦并投票选择退出欧盟，那么卡梅伦将在国内面临巨大的下台压力。

**天气不利**

全国382个计票区大多都会在周五0000-0300GMT之间宣布投票结果。

由于误差值太大，所以没有进行出口民调。每个计票区的投票率将在2230GMT左右开始公布。

周四当天，伦敦和英国东南部部分地区出现强降雨，导致洪涝灾害以及广泛的交通混乱。伦敦五个投票站因此开放较晚，两个投票站曾因水涝短暂关闭，但迅速在备用投票站恢复开放。(完)