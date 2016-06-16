（更正）英国脱欧可能导致德国长期增长率减少3个百分点--Ifo

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
（更正：因英文原文有误，标题及内文第一段改为“可能导致经济损失达3%”，非“经济增长率减少3个百分点”）
路透柏林6月16日 - 德国智库Ifo负责人Clemens Fuest周四表示，如果英国在6月23日公投后退出欧盟，在最糟情况下，长期而言，可能导致德国经济损失达3%。
“目前最大风险是英国脱离欧盟，”Fuest称。
他并称，如果英国退出欧盟，国际贸易成本将上升，竞争力可能会下降，跨国投资可能会减少。
“德国基本将不会得到什么好处，但会遭受很多损失，”Fuest说。(完)
(编译 蔡美珍/汪红英；审校 张涛/郑茵)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。