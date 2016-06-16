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国际财经 | 2016年 6月 16日 星期四 17:48 BJT

（更正）英国脱欧可能导致德国长期增长率减少3个百分点--Ifo

（更正：因英文原文有误，标题及内文第一段改为“可能导致经济损失达3%”，非“经济增长率减少3个百分点”）

路透柏林6月16日 - 德国智库Ifo负责人Clemens Fuest周四表示，如果英国在6月23日公投后退出欧盟，在最糟情况下，长期而言，可能导致德国经济损失达3%。

“目前最大风险是英国脱离欧盟，”Fuest称。

他并称，如果英国退出欧盟，国际贸易成本将上升，竞争力可能会下降，跨国投资可能会减少。

“德国基本将不会得到什么好处，但会遭受很多损失，”Fuest说。(完)

(编译 蔡美珍/汪红英；审校 张涛/郑茵)

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