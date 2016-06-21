英国若退欧 其自身就业和商业将受不利影响--德国雇主协会

路透柏林6月21日 - 德国一位商界领袖周二称，如果英国民众在周四的脱欧公投中投票退欧，那么英国将面临长期不确定性，料将有损于国内就业及商业。

德国雇主协会(Federation of German Employers)主席Ingo Kramer告诉德国ZDF电视台，退出欧盟将对英国造成“致命后果”，而鉴于英德两国的密切商业往来，英国退欧也将对德国造成冲击。

他表示，有3,000多家德国企业在英国设有业务。

“英国出口产品有60%销往欧盟地区或临近的贸易合作伙伴，这显示出了欧洲对于英国经济的重要性，”Kramer称，“以不确定性取而代之，后果将是致命性的。”

Kramer指出，在英国公投决定退欧之后，其和欧盟之间可能会花费相当长时间协商新的贸易协定，而英国可能无法在阻止欧盟劳工进入的同时选择降低贸易壁垒的协议。

Kramer称，支持退欧者认为欧盟劳工正在消耗他们的资源，这是错误的假设，他称这类劳工事实上须纳税及支付房租，普遍对英国经济做出贡献。

“英国不能净挑自己有利的结果，然后不接受其他部分，”Kramer向ZDF表示。他称瑞典和挪威以非欧盟成员的身份协商类似协议，而两国也向欧盟劳工开放边界。

Kramer提到，英国公投选择退欧将会是一种“自大且民族主义”的行为，同时考量到负面的后果，这个决定并不合理。不过他称欧盟其他国家也可能会引发类似的辩论。

周一公布的两项民调显示，在一名亲欧盟的议员遇袭身亡后，留欧阵营支持率已然回升。(完)