Ifo经济学家沃拉博称英国退欧对德国经济的短期影响不大

路透柏林6月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周五表示，不担心英国退欧对德国经济的短期影响，并称他认为无需调整2016年德国GDP成长率预估。

“目前没有理由更改我们对2016年的经济预估，”沃拉博对路透说。

“等到接下来的政治面决定作出后，对于2017年预测值的重新评估，最快要2-3个月之后才有可能，”他称。

Ifo目前预测德国今年经济成长率1.8%，2017年成长率1.6%。

沃拉博表示，他不认为6月Ifo预期分项指数过度乐观，也没有见到迹象显示7月现况指数会有大幅变化。(完)