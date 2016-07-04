焦点：英国脱欧推动资金涌向公债 投资者预期收益率进一步下跌

2011年1月26日，在华沙拍摄的美元、瑞郎、英镑和欧元纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透纽约7月1日 - 英国脱欧引发全球资本流入美国、德国、日本甚至英国公债，推动其收益率跌至历史低位。一些知名债券投资者和策略师认为收益率甚至可能进一步下跌。

由于担心英国脱欧可能导致全球企业投资和消费者支出减少，他们预计海外央行会采取更多刺激措施，美国联邦储备委员会(美联储/FED)会维持目前的利率一直到2017年。

鉴于资金涌向美国、德国公债及其他低风险主权债券的趋势一时没有减弱迹象，指标10年期公债收益率跌至1%没有任何难度。

“由于央行政策极为宽松，收益率低端没有自然边界，1%对于美国10年期公债不是问题，”太平洋投资管理(PIMCO)集团投资总监伊凡申对路透称。

伊凡申帮助PIMCO管理逾1.5万亿美元资金。

自从美国6月初发布意外疲弱的5月就业报告以来，押宝美国公债一直都有赚头。

美银/美林美国公债指数6月总回报率为2.325%，为2015年1月以来表现最佳月份，高于标普500股票仅0.26%的报酬率。

美国公债今年前六个月报酬率为5.66%，表现胜于标普指数2.69%的总回报率。

对欧洲及日本债券基金经理而言，美国公债颇具吸引力；在欧洲及日本高达12万亿美元债券收益率为负值的情况下，这些基金经理一直力图创造收益。

“在德国及日本10年期公债收益率为负值的环境下，(美债)收益率面临着全球经济成长疑虑及变数，肯定会往下走，”Ivascyn指出。

路透数据显示，美国10年期公债收益率周五稍早时一度低见1.382%，为2012年7月以来低位，与当时所创纪录低位相去不远。但周五尾盘时，收益率又回升到1.454%。

德国10年期公债收益率周五收报负0.033%，日本可比公债收益率收在负0.005%。

Guggenheim Partners首席投资官Scott Minerd是最先警告美国公债收益率探底的投资者之一。

他现在预计10年期美债收益率到年底时可能达1%甚至更低，30年期公债收益率可能再跌100个基点。

“这样的跌幅很容易就能见到，”他说，并称“这些数字看起来可能都很不可思议，但我们现在所见到的欧洲和日本负利率也是很让人跌破眼镜啊。”

总的来说，有些多头已感觉到债券价格正在触顶。

ACG Analytics全球宏观策略主管Lawrence McDonald说：“我们长久以来站在债市多方，如今已转为看空。近期的债券价格高点在几天之内就会出现。”(完)