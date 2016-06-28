英国退欧导致全球风险转向下档--美联储理事鲍威尔

消息人士称通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透华盛顿6月28日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔周二表示，英国公投决定退出欧盟可能对美国经济构成新的拖累，此时美国就业市场动能可能已经放缓。
继上周英国令人震惊的公投结果出炉后，鲍威尔是首个发表讲话的美联储官员；他表示，英国公投退欧已经使全球风险转向“下档”，可能会对美联储的前景构成新的威胁。
“ 一段时间以来，(美国)前景的最大风险一直来自国外，”鲍威尔在为芝加哥全球事务委员会(CCGA)事先准备好的发言稿中说，“英国退欧公投有可能给全球经济，包括我们的国家，带来新的不利因素。”
“现在判断英国退欧公投的影响还为时过早。随着全球前景的演进，评估其对美国经济以及政策立场的影响很重要。”
他还说，如果流动性或融资压力上升，美联储将准备采取措施，但目前为止“市场运作仍有序”。
英国脱欧公投严重冲击全球市场，引发不为人乐见的新的波动性，这可能直接影响到美联储实现就业和通胀目标的进展。由于英镑暴跌而美元作为避险货币上扬，美国进口成本降低，同时出口成本增加则可能令出口企业的雇聘活动放缓。油价此前一路上涨，但跌势重现也对通胀构成下行压力。
鲍威尔表示，美联储决策者现在将不得不剖析上述所有因素对其基本预期的影响。他此前的基本预期是经济稳定增长2%，就业持续增加，薪资和通胀率最终上升。
他指出，4月和5月的就业数据已经走软。
“就业增长可能丧失动能令人担忧，”他表示。(完)
(编译 杜明霞/汪红英/王兴亚；审校 龚芳/戴素萍/李爽)
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
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