焦点：黄金期权交投火爆 投射出对英国公投的焦虑

2015年7月21日，伦敦贵金属经销商Hatton Garden Metals展示的金条和金币。 REUTERS/Neil Hall

路透纽约6月23日 - 数据显示，随着英国周四将以公投决定是否续留欧盟，黄金投资人周三大举投入近期多头及空头期权押注，赶忙保护仓位免受价格波动影响。

衡量期权市场活动隐含波动率显示，执行价较当前价格高出/低于50美元的纽约商品期货交易所(COMEX)7月黄金买权及买权隐含波动率于周三冲上纪录新高。

英国公投结果若为退出欧盟，料将引发黄金等避险资产的购买潮。

热烈的交投、执行价分道扬镳，意味着有两大势力缠斗，因投资人对于公投结果可能对市场的冲击越发感到不安，预期金价可能大涨或重挫多达5%。

这种情况以黄金多头的押注最为明显。COMEX 7月期金在每盎司1,300美元与1,325美元的买权是日内交投最活跃的价位。

行权价在1,200美元与1,220美元的7月卖权的交投也同样热络，因为它们都将在周一到期。

这四项合约的整体成交量相当于接近638,000盎司，价值超过8亿美元。

现货金周三连续第三日下跌，滑落至每盎司1,261.01美元的两周低点。

隐含波动率通常会在到期前上升，但交易商表示，在风险偏好升高、市场对公投结果感到紧张的情况下，交投情况比平常还明显。

“我们对金价走势没有把握，这是目前买权和卖权隐含波动率均上升的原因，”经纪公司Zaner Group驻芝加哥的运营副总裁Adam Packard说。

BMO Capital Markets驻纽约的基本和贵金属交易负责人Tai Wong说，公投不确定性之际出现的避险投资，可能会推动金价最高升至每盎司1,375美元，为2014年3月以来最高水准。

如果英国公投选择“留欧”，则金价可能会很快回吐6月录得的5%涨幅，因对高风险资产的需求会上升，且市场焦点将重新转向美国经济。

金价上周触及2014年8月以来最高水准，与德国公债、瑞郎和日圆等其他“避险”资产一道上涨。

Packard说，部分价外买权的成本已较价外卖权高出逾一倍，暗示看涨人气更盛。(完)