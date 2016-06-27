高盛预计退欧将令英国陷入衰退 并下调欧美增长预估

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透6月26日 - 高盛两位顶尖分析师周日称，上周英国公投决定退出欧盟后，英国经济年内可能将陷入衰退，这一决定亦将阻碍全球经济成长。
高盛分析师Jan Hatzius和Sven Jari Stehn在给客户的报告中称，”我们目前预期2017年初之前(英国)经济将陷入温和衰退，“
他们预估英国退欧将使该国未来18个月的国内生产总值(GDP)减少2.75%。
他们还预计这将对美国和欧洲经济体产生连锁效应。
高盛目前预计，未来两年欧元区GDP平均增长率将为1.25%，低于英国退欧公投前预期的1.5%。
该投行预计，今年下半年美国经济成长率将为2%，此前预估为成长2.25%。
高盛认为公投结果面临的三个主要风险是：贸易条件或将恶化；受公投结果带来的不确定性影响，企业可能将削减投资规模；另外受汇率波动及股票和垃圾债券等风险资产疲弱影响，金融环境将收紧。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。