高盛预计退欧将令英国陷入衰退 并下调欧美增长预估

路透6月26日 - 高盛两位顶尖分析师周日称，上周英国公投决定退出欧盟后，英国经济年内可能将陷入衰退，这一决定亦将阻碍全球经济成长。

高盛分析师Jan Hatzius和Sven Jari Stehn在给客户的报告中称，”我们目前预期2017年初之前(英国)经济将陷入温和衰退，“

他们预估英国退欧将使该国未来18个月的国内生产总值(GDP)减少2.75%。

他们还预计这将对美国和欧洲经济体产生连锁效应。

高盛目前预计，未来两年欧元区GDP平均增长率将为1.25%，低于英国退欧公投前预期的1.5%。

该投行预计，今年下半年美国经济成长率将为2%，此前预估为成长2.25%。

高盛认为公投结果面临的三个主要风险是：贸易条件或将恶化；受公投结果带来的不确定性影响，企业可能将削减投资规模；另外受汇率波动及股票和垃圾债券等风险资产疲弱影响，金融环境将收紧。(完)