英国财政大臣哈蒙德称政府尚未决定何时触发第50条款

路透伦敦7月14日 - 新任英国财政大臣哈蒙德周四表示，英国尚未决定何时触发50条款以启动退欧的正式程序。

在被LBC电台问及英国是否会在年底前触发第50条款时，哈蒙德说：“不会，我们还没有决定。”

“我们已经有了参与此一决策过程的关键人物，当首相今日稍晚完成派任之后，我认为我们将会坐下来开始讨论英国协商策略，以及如何按策略推进，”他称。

当被问及英国何时才会正式启动退欧程序，他称他还没有办法回答这个问题。

哈蒙德同时表示，英国公投结果决定退欧，意味着英国要离开这个单一市场，但英国必须协商出新的协议来成为欧盟贸易伙伴，而非欧盟成员。

他说，“我们将会因为公投离开欧盟的结果而退出这个单一市场。”

“问题在于我们将如何和欧盟进行协商，不是出于成员国的观点，而是出于邻国及贸易伙伴的观点。”(完)