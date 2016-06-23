倘英脱欧金融市场将现动荡 但香港影响不会太大--香港金管局总裁

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透香港6月23日 - 英国正进行脱欧公投，香港金融管理局陈德霖周四表示，假如脱欧胜出，预期金融市场会有些许动荡，但相信对香港影响不会太大，因银行体系已做好准备，且本港过去经历过多次市场动荡的考验，银行体系在流动性方面都可以应付。
陈德霖表示，假如英国公投结果赞成脱欧，汇率方面可能出现一些波动，香港银行要做好准备，特别是外汇头寸方面，一旦出现较大市场动荡，港元流动性准备是否足够。
＂但大家都知道，香港的制度已经过很多次考验，就算出现一些大型的震荡，香港银行体系本身，尤其是流动性方面是可以应付，大家不用担心。＂陈德霖说。
英国周四就决定留在或脱离欧盟进行公投，同日2100GMT结束投票，正式结果要到周五0600过后一段时间才能公布，但部分结果以及382个计票中心的票数将会从0100开始陆续公布。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。