倘英脱欧金融市场将现动荡 但香港影响不会太大--香港金管局总裁

路透香港6月23日 - 英国正进行脱欧公投，香港金融管理局陈德霖周四表示，假如脱欧胜出，预期金融市场会有些许动荡，但相信对香港影响不会太大，因银行体系已做好准备，且本港过去经历过多次市场动荡的考验，银行体系在流动性方面都可以应付。

陈德霖表示，假如英国公投结果赞成脱欧，汇率方面可能出现一些波动，香港银行要做好准备，特别是外汇头寸方面，一旦出现较大市场动荡，港元流动性准备是否足够。

＂但大家都知道，香港的制度已经过很多次考验，就算出现一些大型的震荡，香港银行体系本身，尤其是流动性方面是可以应付，大家不用担心。＂陈德霖说。

英国周四就决定留在或脱离欧盟进行公投，同日2100GMT结束投票，正式结果要到周五0600过后一段时间才能公布，但部分结果以及382个计票中心的票数将会从0100开始陆续公布。（完）