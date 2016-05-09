若退出欧盟 英国房主将受到沉重打击--财政大臣奥斯本

路透伦敦5月8日 - 英国财政大臣奥斯本周日表示，如果英国在6月公投中决定退出欧盟，那么英国房主将面临房价下跌、抵押贷款成本上升的“重大打击”。

支持“退欧”的主要人物、英国司法大臣兼大法官迈克尔·戈夫(Michael Gove)表示，英国应当退出这个单一市场。

在6月23日英国就是否退出欧盟举行公投之前，有关经济以及“退欧”将对就业、工资和贸易产生何种影响的问题，已成为支持和反对“退欧”的两大阵营交锋辩论的主战场。

以奥斯本为首的英国政府人士认为，退出欧盟会使人们损失金钱。

“这不仅是关乎我们国家身份的大问题，还是关乎国民财务安全的核心问题，”奥斯本接受ITV电视采访时表示。

“我很清楚，英国退欧将给人们的房屋价值以及抵押贷款成本带来沉重打击。这只是此类影响的一个例子，经济影响，英国退出欧盟将带来的影响。”

民调显示，选民相信留在欧盟对英国经济最好，但支持退出和支持留在欧盟的人数仍旗鼓相当。(完)