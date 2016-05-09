若退出欧盟 英国房主将受到沉重打击--财政大臣奥斯本

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦5月8日 - 英国财政大臣奥斯本周日表示，如果英国在6月公投中决定退出欧盟，那么英国房主将面临房价下跌、抵押贷款成本上升的“重大打击”。
支持“退欧”的主要人物、英国司法大臣兼大法官迈克尔·戈夫(Michael Gove)表示，英国应当退出这个单一市场。
在6月23日英国就是否退出欧盟举行公投之前，有关经济以及“退欧”将对就业、工资和贸易产生何种影响的问题，已成为支持和反对“退欧”的两大阵营交锋辩论的主战场。
以奥斯本为首的英国政府人士认为，退出欧盟会使人们损失金钱。
“这不仅是关乎我们国家身份的大问题，还是关乎国民财务安全的核心问题，”奥斯本接受ITV电视采访时表示。
“我很清楚，英国退欧将给人们的房屋价值以及抵押贷款成本带来沉重打击。这只是此类影响的一个例子，经济影响，英国退出欧盟将带来的影响。”
民调显示，选民相信留在欧盟对英国经济最好，但支持退出和支持留在欧盟的人数仍旗鼓相当。(完)
(编译 王颖；审校 李春喜)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
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