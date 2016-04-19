博彩商Ladbrokes称英国退欧的可能性增加3个百分点至34%

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦4月19日 - 博彩商Ladbrokes称，英国选民在欧盟成员国地位公投中投退出票的可能性上升3个百分点至34%；此前英国财政大臣奥斯本警告称，英国退欧将给每个家庭带来几千英镑的损失。
Ladbrokes指出，6月23日公投结果为留在欧盟的可能性仍然更大，留欧支持率目前为66%。
民调显示英国人的观点存在分歧，但周二公布的ORB民调结果显示留在欧盟的比例增加2个百分点至53%；首相卡梅伦的选举策略师称，这表明留在欧盟的宣传活动开始奏效。
《电讯报》则指出，退欧的支持率较4月5日的ORB调查下滑3个百分点至41%。
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编译：李富强 发稿：王燕焜
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。