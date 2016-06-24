英国退欧焦虑冲击亚币 韩元和坡元或录得五年最差表现

路透新加坡6月24日 - 新兴亚币周五震荡走低，受英镑挫跌影响；由于英国公投“退欧”占据较大优势，资金大量涌入避险资产。

坡元SGD=D3和韩元KRW=KFTC料将出现近五年来最差单日表现，尽管市场对当局入市干预支撑本币保持谨慎。

稍早，多数亚币上涨，韩元和马币(林吉特)MYR=MY升至近两个月高点，因民调显示，“留欧”阵营支持率领先。

但随着初步开票结果显示，英国可能处于退出欧盟边缘后，新兴亚币转而下跌。

英镑GBP=大幅下跌，全球股市遭遇重挫。避险货币日圆JPY=上涨逾4%，多数新兴亚洲国家公债价格小涨。

包括亚币在内的高风险资产大幅下跌，分析师称，因这些货币之前走势反映了英国将公投留在欧盟的可能性。

“上述强烈反应是因‘脱欧’阵营领先。在今日之前，市场已反映了‘留欧’的可能性，”Nordea Markets资深分析师Amy Yuan Zhuang说。

**坡元**

据汤森路透数据，截至中午，坡元兑美元跌1.8%，或将创2011年9月以来最大单日跌幅。

交易员纷纷抛售坡元。一直到最近，坡元表现都比较突出。在周五之前，一些分析师称，坡元名义有效汇率接近新加坡金管局政策区间高端。

坡元削减稍早部分跌幅，因投资者对金管局可能干预市场以限制跌势愈发谨慎。

**韩元**

韩元兑美元最初原本涨0.3%至1,147.1，创5月3日以来高位。

但之后迅速逆转涨势，转跌2.2%，创2011年9月以来最大单日跌幅。

交易员警惕当局可能干预汇市支撑韩元。

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 JPY= 100.82 106.14 +5.28 +19.32 120.30

坡元 SGD= 1.3625 1.3376 -1.83 +4.04 1.4175

台币 TWD=TP 32.430 32.190 -0.74 +1.96 33.066

韩元 KRW= 1177.70 1150.20 -2.34 -0.23 1174.95

泰铢 THB= 35.44 35.18 -0.73 +1.64 36.02

菲律宾披索 PHP= 46.89 46.54 -0.75 +0.03 46.90

印尼卢比 IDR= 13400.00 13255.00 -1.08 +2.87 13785.00

印度卢比 INR=IN 68.11 67.25 -1.26 -2.87 66.15

马币 MYR= 4.1000 4.0185 -1.99 +4.63 4.2900

人民币 CNY= 6.6053 6.5795 -0.39 -1.71 6.4921

(完)