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市场报道 | 2016年 4月 19日 星期二 18:27 BJT

博彩商Ladbrokes称英国退欧的可能性增加3个百分点至34%

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦4月19日 - 博彩商Ladbrokes称，英国选民在欧盟成员国地位公投中投退出票的可能性上升3个百分点至34%；此前英国财政大臣奥斯本警告称，英国退欧将给每个家庭带来几千英镑的损失。

Ladbrokes指出，6月23日公投结果为留在欧盟的可能性仍然更大，留欧支持率目前为66%。

民调显示英国人的观点存在分歧，但周二公布的ORB民调结果显示留在欧盟的比例增加2个百分点至53%；首相卡梅伦的选举策略师称，这表明留在欧盟的宣传活动开始奏效。

《电讯报》则指出，退欧的支持率较4月5日的ORB调查下滑3个百分点至41%。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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