英国若公投决定脱离欧盟 则有可能陷入自增强的下滑周期--IMF

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦5月13日 - 国际货币基金组织(IMF)表示，如果下个月英国公投结果是决定脱离欧盟，该国有可能陷入经济增长减弱、房价和股价下跌的自我强化周期。
“投票脱离(欧盟)将引发一个较长的高度不确定性时期，导致金融市场动荡并打击产出，”IMF在其周五公布的一份报告中称。
IMF称，对商业地产及金融业等经济主要领域投资的突然下降，将使英国创纪录高位的经常账赤字恶化。
“这样的市场反应将使经济活动严重萎缩，在自我强化的周期中进一步打压资产价格，”IMF称。
这些警告是在IMF对英国经济的年度报告中发布的。
周四英国央行称，假如投票脱离欧盟，英国经济将严重放缓，甚至可能陷入短期衰退。但对于脱欧将对英国经济造成多大伤害，英国央行没有给出详细预估。
上个月IMF称，若6月英国公投结果是退欧，将重创脆弱的全球经济。
经济合作暨发展组织(OECD)也警告称，退欧将损害英国经济。该组织在4月27日称，若英国在6月公投中通过退出欧盟，英国经济将面临“重大负面冲击”，退出欧盟将使其2020年前的经济规模较续留欧盟小3%。
对于经济冲击的预估似乎并未吓退众多投票者。民调显示，尽管英国人相信留在欧盟会是英国经济最佳选择，但至于在6月23日计划投留欧还是退欧，两阵营仍旗鼓相当。(完)
(编译 王洋/于春红/刘秀红；审校 张荻/张明钧)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。