英国若公投决定脱离欧盟 则有可能陷入自增强的下滑周期--IMF

路透伦敦5月13日 - 国际货币基金组织(IMF)表示，如果下个月英国公投结果是决定脱离欧盟，该国有可能陷入经济增长减弱、房价和股价下跌的自我强化周期。

“投票脱离(欧盟)将引发一个较长的高度不确定性时期，导致金融市场动荡并打击产出，”IMF在其周五公布的一份报告中称。

IMF称，对商业地产及金融业等经济主要领域投资的突然下降，将使英国创纪录高位的经常账赤字恶化。

“这样的市场反应将使经济活动严重萎缩，在自我强化的周期中进一步打压资产价格，”IMF称。

这些警告是在IMF对英国经济的年度报告中发布的。

周四英国央行称，假如投票脱离欧盟，英国经济将严重放缓，甚至可能陷入短期衰退。但对于脱欧将对英国经济造成多大伤害，英国央行没有给出详细预估。

上个月IMF称，若6月英国公投结果是退欧，将重创脆弱的全球经济。

经济合作暨发展组织(OECD)也警告称，退欧将损害英国经济。该组织在4月27日称，若英国在6月公投中通过退出欧盟，英国经济将面临“重大负面冲击”，退出欧盟将使其2020年前的经济规模较续留欧盟小3%。

对于经济冲击的预估似乎并未吓退众多投票者。民调显示，尽管英国人相信留在欧盟会是英国经济最佳选择，但至于在6月23日计划投留欧还是退欧，两阵营仍旗鼓相当。(完)