市场错判英国公投退欧的可能性 但没出现恐慌--IMF总裁

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透华盛顿6月26日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周日称，金融市场周五“严重低估”了英国公投退欧的可能性，但没有出现恐慌。
“市场立即出现了剧烈、惨烈的大幅震荡，英镑直挫了10%，”拉加德在科罗拉多州阿斯彭Aspen Ideas Festival的一次论坛上说。“但没有出现恐慌，央行官员们早就为防万一提前准备好向市场提供很多流动性，他们也做到了这点。”(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。