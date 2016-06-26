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国际财经 | 2016年 6月 27日 星期一 07:40 BJT

市场错判英国公投退欧的可能性 但没出现恐慌--IMF总裁

路透华盛顿6月26日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周日称，金融市场周五“严重低估”了英国公投退欧的可能性，但没有出现恐慌。

“市场立即出现了剧烈、惨烈的大幅震荡，英镑直挫了10%，”拉加德在科罗拉多州阿斯彭Aspen Ideas Festival的一次论坛上说。“但没有出现恐慌，央行官员们早就为防万一提前准备好向市场提供很多流动性，他们也做到了这点。”(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

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