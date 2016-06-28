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中国财经 | 2016年 6月 28日 星期二 11:57 BJT

IMF副总裁朱民：英国退欧将给全球增长带来压力

路透北京6月28日 - IMF副总裁朱民周二在天津举行的夏季达沃斯论坛上表示，英国退欧造成巨大的政治不确定性，将给全球增长带来压力。

朱民另外表示，去年中国汇率不是跟美元挂钩，而是跟一篮子货币挂钩。要看人民币对一篮子货币，对一篮子货币在方向上会更加动荡。（完）

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