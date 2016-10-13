焦点：退欧迷雾浓重 全球投资者在英国市场如履薄冰

路透伦敦10月12日 - 手中握有全球数万亿美元储蓄并为之寻找投资机会的基金经理人虽说还没有放弃英国，但脱欧引发的不确定性已经让他们在考虑投资英国企业时极度谨慎。

13家资产/财富管理公司的投资组合经理、策略师以及投资总监对路透表示，他们并没有改变自6月23日英国退欧公投以来对该国总体上的负面看法。这13家公司控制的资产规模超过7万亿美元。

这些基金经理当中很多人目前持有英国股票和债券，还没有减持乃至撤离的明确计划。一些人表示，一旦英国退欧的不确定性迷雾散去，他们会考虑增加持仓。

但目前而言，多数人觉得情况非常不确定，他们对进展情况感到不安，并准备随时评估自己的仓位。

“我们越来越看不清英国的情况，”东方汇理资产管理固定收益及债券资产管理主管Eric Brard说。该公司掌管的资产超过1.1万亿美元。

对于依赖海外投资者来为经常帐赤字提供融资的国家来说，只要稍有关于资本流入可能枯竭的暗示，就会造成严重后果。按英国央行总裁卡尼的说法，就是英国依赖“陌生人的善意”。

英国经常帐赤字约为国内生产总值(GDP)的6%，在发达国家中属于最高之列，英国需要外国资本源源流入。如果外资却步，英镑就必须贬值到足够低的水平，吸引资金回头。

“在一段时期内，英国曾是对资本颇有吸引力的地方。但对于我们，以及我与之聊过的许多其他人来说，情况显然已经改变了，”骏利资产管理集团的投资组合经理Ryan Myerberg表示。这是美国的一家基金公司，管理着1,950亿美元的资产。

**英镑下挫**

退欧公投后英国市场普遍震荡，这在英镑的剧烈波动中得到了反映。英镑的表现更像是新兴市场货币，而不像是世界第四大货币和交投最活跃的货币。

自退欧公投以来，英镑贬值了18%，最近五日就下跌了5%。英镑兑美元触及了31年低点，贸易加权指数创下了1970年代以来的最低，英国央行正在调查上周五英镑“闪崩”事件，当时英镑在很短时间内急坠10%，后来反弹。

“英镑最终应该会走贬。不过，会贬多少呢？”Allianz Global Investors资深固定收益投资组合经理Brian Tomlinson表示。该公司所管理的资产为5,200亿美元。

只要央行持续超宽松货币政策，英镑就会处于守势，不过英国股债市仍有一些吸引力。然而，任何有关英镑加剧崩跌将迫使央行转为较紧缩立场的暗示，都会让情况迅速改观。

目前关于英国退欧细节及其对经济和金融业影响的政治面消息，正在牵动人气。

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)在10月2日称退欧磋商将在明年3月展开，为英国退欧程序鸣枪起跑。令投资人担忧的是，英国对控制移民的重视凌驾于免关税进入欧盟单一市场，因此看来有可能出现“硬退欧”。

**雪上加霜**

如果投资人对英国政府磋商成功退欧策略的能力有所怀疑，那么他们会警觉到，明年法国和德国大选只会让欧盟其他地区在这些磋商中的决心更加坚定。

“对英国一些投资者来说，从政者谈判的方式是一项担忧，因为围绕谈判存在不确定性，”富兰克林坦伯顿Fixed Income Group欧洲固定收益主管David Zahn表示。

英国退欧政治进程将混乱的感觉升温，这导致英国市场动荡。英国公债开始重挫，推动收益率(殖利率)大幅上扬，不过是从长期低位上升。

指标10年期英债收益率本周升破1%，为6月来首次。本月迄今该收益率累计上涨30个基点，有望录得去年2月来最大单月涨幅。

而且，可能出现恶性组合：汇率下跌、债券收益率上涨、通胀加速及经济迟滞。

“对于一个长期作为储备货币，但现在看起来表现脆弱的货币来说，我认为不会有额外投资流向这种货币，”BlueBay Asset Management投资级债券联席主管Mark Dowding表示。该公司管理着580亿美元资产。

但有些投资者指出，英镑走贬而同时股市走强的局面可能还要持续较长时间。

“由于跨国企业的英镑曝险情况以及油市反弹，我们一直相对看好股市，”摩根大通资产管理旗下全球多种资产解决方案部门的Thushka Maharaj表示。

“还有一些继续上涨的空间，但具体有多大并不清楚，取决于英镑稳定在什么水准，”她说。

摩根大通资产管理所管理的资产总计达1.6万亿美元。

英镑是各家央行外汇储备资产中的第三大货币，相当于逾3,500亿美元，不过远低于美元和欧元。

海外投资者持有超过一半的英国股票，而1980年代时还不到10%，世纪之交的时候约为35%。

海外投资者仅持有略多于四分之一的英国公债，相当于5,000亿英镑左右。(完)