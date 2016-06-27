英国退欧后日圆飙升 势将重创日本车企获利--分析师

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京6月27日 - 英国退欧尘埃落定后，日圆飙升，分析师称，这势将打压日本汽车厂商今年营业获利，当前财年本就预期获利下降的情况将雪上加霜。
在英国设厂的亚洲汽车企业高管对路透表示，他们可能减缓在英国的投资，甚或冻结投资计划。分析师称，日圆升值对该行业带来的直接影响更大。
摩根大通分析师预计，如果今年日圆兑美元保持在约100日圆、兑欧元保持在110日圆的水准，那么汇率对日本汽车厂商营业利润的平均冲击约为17%。瑞士信贷分析师认为，日圆汇率每上涨1日圆，就会使营业利润平均下降2.5%。
即使在英国退欧公投前，日本车企就疲于应对日圆走强带来的巨大冲击，而他们又需要向清洁能源及无人驾驶汽车等领域投资更多。
日圆兑美元和日圆兑欧元周一分别交投于101.60附近以及112.20，继上周五英国公投决定退欧后投资者纷纷涌入避险的日圆。而此前车企财测预设的日圆汇率分别为105日圆左右和120日圆。
“车企中尤以三菱汽车和马自达受到的冲击最大，因这两家公司在英国和其他欧洲市场都有深耕，受欧洲货币变动影响最大。”摩根大通汽车分析师Akira Kishimoto在报告中称。
其他分析师预期马自达(7261.T)可能受伤最重，欧洲市场占其全球总营收比重多达17%，高于许多同业。(完)
(编译 李爽/孙茉莉; 审校 蔡美珍)
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