热点聚焦：英国企业拟定退欧应变计划 最坏状况下将大裁员

图为伦敦金融区摩天楼“小黄瓜”旁另一建筑上悬挂的英国国旗与欧盟标识旗。 REUTERS/Toby Melville

路透赫里福德3月28日 - 在一间金属切割精度达微米级的工厂楼上，Stephen Cheetham正为旗下公司对英国退出欧盟预做准备。

自从政府宣布英国将举行是否续留欧盟公投以来，Cheetham已搁置投资决定、推迟昂贵的人事聘用，甚至自掏腰包买设备以避免拖累资产负债表。

其目的是在预作准备，他担心如果英国公投决定退出欧盟，公司的业务恐怕会大幅衰退。他的公司主要生产顶级航空座椅部件以及精密科学设备。

“这很难预做准备，这事没来由的困扰着我，”这位PK Engineering的老板表示。

英国大型上市企业已指派律师和策略师来确认退欧风险。然由于担心政治操作，他们大都还没有拟定6月23日公投应对计划的细节。

但身处制造业中心、对经济至关重要且和欧洲大陆密切相关的中小型企业，正在拟订紧急应变计划，当中列出了英国各地企业所面临的种种风险，以及减轻风险所要采取的对策。

据商业部的资料，在2015年初，英国民间行业营业收入中，接近一半来自雇佣人数少于249人的企业。

对Cheetham来说，他的“灾难应对计划”就是，如果在全球经济本就放缓的情况下英国再脱离欧盟，就将解雇30名员工中的近一半。他的公司位于英国乡村小镇赫里福德。

跨过离此不远的威尔士边界，Gareth Jenkins经营着一家工具制造公司；他已经把公司主要客户梳理了一遍，辨别出如果英国脱离欧盟导致其与欧盟国家执行新的边界管制，从而推升成本或延长交货时间的话，哪些客户可能放弃与他的公司合作。

他计算了由此带来的财务影响，称在最坏的情况下，他可能失去25%的营业额。他计划在未来几周内告诉91名员工，如果英国脱离欧盟，他可能不得不裁员四分之一。

**前路未卜**

在首相卡梅伦发起的脱欧公投之前，一切都还不清楚。英国选民意见分歧，两派阵营都认为若己方取胜将为英国带来财务方面的好处。

Cheetham和Jenkins这样的企业主感到担忧，是因为如果英国决定脱离欧盟，该国经济就将驶入从未到过的水域。

英国如果脱欧，其相关条款将取决于英国与欧盟之间为期两年的谈判，并且新的秩序到底是什么样子尚无定论。

目前，英国企业在与其他欧盟国家做生意时没有关税，也不用做一些成本高昂的文书工作，例如原产地或者进口增值税证明。

企业主与律师表示，如果英国选择退出欧盟，则英国人可能谈判继续享受免关税待遇，但几乎肯定会面临额外的行政管理方面的负担，使得英国与欧盟之间的进出口成本上升。

他们还担心欧洲劳工受到限制和英镑长期波动，而欧盟失去第二大经济体之后会受到什么影响，也不明朗。

货运公司Exact Logistics的主管Adam Shuter正在调研，是否应该设立一个德国办事处。他认为，那样做的成本，可能也要比从欧盟外部向欧盟客户提供服务需要支付额外税费便宜，而且手续也更简单。

“对于小企业来说，那是相当大的投资，”他说。“增加了一层管理。”

他也在评估，如果身处欧盟之外，英国客户可能需要面对多少额外成本。他以非欧盟成员国挪威和瑞士做为参考，考虑设置昂贵的软件来处理入境通关需要花费多少。

他对于进入这两个国家的货物，在40-50英镑的通常欧洲运费基础上，每批货物额外收取50-60英镑(70-85美元)。

主张英国脱欧的组织Vote Leave的发言人表示，这些担忧没有根据。

该组织认为，届时企业将会受益，因不必再受制于那么多的欧盟监管规则，同时英国政府在与印度、中国和美国等国谈判贸易协定时可以更加灵活。

“ 英国是欧盟最大的市场，英国完全可以利用新获得的权力在全球缔结自由贸易协议，同时回过头来和欧盟签订自由贸易协议，”该组织称。

**与全球紧密联系**

Cheetham的侧重点更接近家乡。在结束汽车和金融行业的职业生涯后，他于四年前在接近英格兰和威尔士边境的赫里福郡买下了PK Engineering。

他的公司营业额150万英镑(220万美元)，工厂面积1万平方英尺，他表示，他的公司太小，不会在投票前聘请顾问或律师。

和许多英国高精度制造企业一样，PK的多数产品(大约90%)随着出口进入到全球供应链中，最终运到波音(BA.N)或空客(AIR.PA)这类企业的工厂。

“你认为我们是一家乡镇企业？”Cheetham在他这间有27年历史的公司中问到。公司坐落在伦敦以西190公里起伏乡野中的一个小型工业园区里。

“如果我们出问题，西雅图的波音会停产，图卢兹的空客也会...所有业务都是紧密相连的。

这位58岁的企业主右手握着一个飞机座椅配件，详细讲述铝材如何从芬兰运来、配件如何从德国运来，按照威尔士一家法国客户的订单要求进行生产，而后由这家客户发运到图卢兹或西雅图。

他的左手拿着一个大文件夹，文件详细说明了公司经历的认证过程，才赢得航空航天领域的订单。被称为航空航天质量认证AS9100C体系长达六个月的认证过程需要花费2万英镑。

欧盟把这些资金用于提高内部生产率和竞争力上。Cheetham称，如果他需要付清这笔资金，那么认证时间原本会更长。

Cheetham担心，退出欧盟后，他的公司将丧失这种优势，竞争力会下降。

“我们的提价能力非常有限--无论何时尝试，都会失败，”他说。

他把招聘一名高级工程师的计划推迟到公投之后。

“如果我们真的投票退欧，那么就要面临一段较长的不确定时期，一切都会陷入停顿，”他说。“我们不想债务缠身。”

**设想退欧结果**

任何导致英国制造业者在全球供应链中失去一席之地的举动都会沉重打击英国经济；制造业在英国经济产出中占十分之一，安置265万就业人口，大部分都是中小规模企业。

从赫里福德沿着路边开有水仙花的乡间小道驱车1个多小时，就来到Jenkins 55,000平方英尺的工具制造工厂，周围还坐落着一些类似的工厂。

与Cheetham一样，现年59岁的Jenkins也一直在研究合约，试图弄清楚如果成本增加或交付时间延长，位于德国的三个主要客户是否能应付得来。

他估计，将有一到两位客户停止使用该公司产品。Jenkins经营的是欧洲最大的私有设计和建造工具制造公司FSG Tool and Die。

“我已经想到了这些，”他在一间房间里面说道，旁边一尘不染的工厂里生产着制造酸奶罐、人工髋关节及汽车零件等等产品所需要的工具。

“我们投票支持退欧的那一刻，客户会说这里有风险，我们必须降低风险。我们周一从这里运送工具，客户在周四就能用上了，如果这个过程受到干扰，将会发生什么？”他称，并担心客户将把目光转向其它地区。

Jenkins担心，如果英国投票支持退出欧盟，恐怕会使其断了与其他欧盟企业之间的紧密链结；这些结盟关系得以运行，是建立在自由往来及贸易之上。

面对中国等低成本制造中心的威胁，他与德国和瑞典等地区的公司结成联盟以培养彼此的学徒，相互引荐推销，竞标新兴市场业务以及在新加坡聘用一位代表来满足需求。

“这有点像个救生筏，”他表示。

**海关难题**

对于像Shuter的Exact Logistics等货运公司而言，海关问题或许是最重要的。该公司从位于英格兰中部拉格比的总部，向欧洲其它地区运送货物。

虽然律师和企业家表示，即便新征关税，税率可能也较低，但他们担心，货物运送可能会因清关、还有准备产地证明及出口报税文件等额外的文书工作而被延误。

Shuter及他的一位客户——来自Robert Welch Designs的Pete Churchill预计，额外的文书工作意味着托运成本可能会从当前的50英镑激增至150-200英镑。

而有时运送的货物本身也才价值500英镑。

Shuter坐在放满了文件柜和欧洲地图的办公室里，研究着购买一套新软件需要花多少钱。假如英国脱欧并实施新的规定，则这套软件可用来处理托运货物在欧洲税务及边境当局通关的事宜。

英国进口商也担心，他们会在提取进口自欧盟的货物时、而非销售时就不得不缴纳增值税，这将使他们的现金流量更加难以控制。

面对这么多的未知数，Cheetham这样的企业主正在艰难地谋划未来。他的沮丧都写在脸上。

通常情况下Cheetham是卡梅伦所在保守党的支持者。但他表示，自己现在对于政府将企业主置于这种境地感到十分愤怒。

“他们在拿国家经济的未来打赌，”Cheetham的手紧紧抓着桌子，“我们只希望能有最好的结果。现在我几乎不愿接受现实。”(完)