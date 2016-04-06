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国际财经 | 2016年 4月 7日 星期四 07:24 BJT

英国退欧至少将导致英国经济波动数年--摩根大通CEO

路透纽约4月6日 - 摩根大通(JPM.N)首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)周三警告表示，若英国决定脱离欧盟，那么经济历经数年的波动算是“最好的结果”了。

迪蒙在写给股东的年度信函中表示，即使英国退欧后能够迅速就数百条贸易与其他合约重新协商，英国与欧洲各国的经济还是会受到伤害。“最坏的情况”包括欧洲国家对英国施加贸易报复。

英国的欧盟去留公投将于6月举行。(完)

(编译 陈宗琦；审校 白云)

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