英国退欧至少将导致英国经济波动数年--摩根大通CEO

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约4月6日 - 摩根大通(JPM.N)首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)周三警告表示，若英国决定脱离欧盟，那么经济历经数年的波动算是“最好的结果”了。
迪蒙在写给股东的年度信函中表示，即使英国退欧后能够迅速就数百条贸易与其他合约重新协商，英国与欧洲各国的经济还是会受到伤害。“最坏的情况”包括欧洲国家对英国施加贸易报复。
英国的欧盟去留公投将于6月举行。(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。