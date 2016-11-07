诉讼原告称预计苏格兰也会加入反对政府脱欧程序的法律战

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透伦敦11月6日 - 向法院控告英国政府脱欧程序的主要原告周日表示，预计苏格兰地方政府将会加入反对英国启动退欧计划的法律挑战当中。
“我们预计会有一些政府加入我们，”带头控告英国政府的投资经理Gina Miller对BBC说，表明苏格兰、威尔士和北爱尔兰等地方政府可能加入。
“但他们的情况将和我们不同，他们要谈的是关于其自身的利益。”
苏格兰首席部长斯特金表示，她的政府还没有决定是否加入。
“苏格兰政府有一位代表在观察本案进展，目前我们考虑的是，应不应该在上诉阶段加入。”她在英国观察家报中写道。(完)
(编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)