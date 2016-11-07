诉讼原告称预计苏格兰也会加入反对政府脱欧程序的法律战

路透伦敦11月6日 - 向法院控告英国政府脱欧程序的主要原告周日表示，预计苏格兰地方政府将会加入反对英国启动退欧计划的法律挑战当中。

“我们预计会有一些政府加入我们，”带头控告英国政府的投资经理Gina Miller对BBC说，表明苏格兰、威尔士和北爱尔兰等地方政府可能加入。

“但他们的情况将和我们不同，他们要谈的是关于其自身的利益。”

苏格兰首席部长斯特金表示，她的政府还没有决定是否加入。

“苏格兰政府有一位代表在观察本案进展，目前我们考虑的是，应不应该在上诉阶段加入。”她在英国观察家报中写道。(完)