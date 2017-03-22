退欧启动信件将为英国与世界新关系奠定基调--特雷莎·梅

路透伦敦3月21日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)的发言人称，特雷莎·梅周二对英国政府高级官员表示，启动正式退欧程序的信件将为英国与世界其他国家的关系奠定基调。

特雷莎·梅称将在3月29日触发里斯本条约第50条款，启动为期两年的退欧谈判。谈判将塑造英国与欧洲的未来。

“首相称，这封信将是我国近期历史上最重要的文件之一，并将开始兑现公投结果，为我们与欧洲和世界的新关系奠定基调，”该名发言人对记者说道。(完)