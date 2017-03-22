退欧启动信件将为英国与世界新关系奠定基调--特雷莎·梅

中国敦促与朝鲜对话 回避与美国商议制裁措施的问题
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透伦敦3月21日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)的发言人称，特雷莎·梅周二对英国政府高级官员表示，启动正式退欧程序的信件将为英国与世界其他国家的关系奠定基调。
特雷莎·梅称将在3月29日触发里斯本条约第50条款，启动为期两年的退欧谈判。谈判将塑造英国与欧洲的未来。
“首相称，这封信将是我国近期历史上最重要的文件之一，并将开始兑现公投结果，为我们与欧洲和世界的新关系奠定基调，”该名发言人对记者说道。(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。