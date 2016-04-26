英国退欧将危及伦敦作为金融中心的地位--官员

路透伦敦4月25日 - 英国大学及科学部长Jo Johnson表示，如果英国公投决定退出欧盟，伦敦在所在时区内作为全球重要金融中心的主导地位将会受到威胁，欧盟其它的金融中心将会想方设法抢走伦敦的业务。

在日交易额5.3万亿(兆)美元的国际汇市，伦敦居主导地位，而且迄今为止是欧盟最重要的金融中心，与美国纽约相抗衡，争夺全球金融首都的头衔。

一些金融家表示，英国退欧将导致英国财富领域元气大伤，冲击英镑，损害英国经济并促使部分交易商将业务转移到纽约和新加坡等其它中心。

Jo Johnson的兄长是伦敦市长Boris Johnson，为退欧阵营中最为重要的成员。但Jo Johnson本人则表示，若表决退出欧盟，可能损及英镑，影响利率并削弱让伦敦得以成为欧盟金融服务业中心的推动力。

“伦敦很有可能就此把自己一手建立的欧洲金融领导中心地位拱手让出，让巴黎和法兰克福迎头赶上，”Jo Johnson在汤森路透和Clifford Chance所举办的一场讨论会中说。

“目前，我们身处的是伦敦和纽约互相抗衡的地位，而未来的中心可能在亚洲，”Johnson说。“我们或许会瞬间就让一切都面临风险，把自己再度陷于欧洲内部的领头羊之争。”

Johnson表示，公投结果若是脱欧，英国如果想让本国企业进入5亿消费人口的欧盟市场，就得接受让人们自由往来。

“模型显示，当任何国家想构建进入此单一市场管道时...它就必须允许自由往来，并对欧盟预算有大量贡献，而且在法规制订的任何决策过程中不得置喙，”Johnson说。

自从美国总统奥巴马劝告英国人留在欧盟之后，英国若在公投脱欧后的贸易命运就成为焦点议题。奥巴马上周五警告英国若退出，与美国达成贸易协议一事将会“排到队伍最后”。(完)