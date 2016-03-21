英国将因退欧损失1000亿英镑产出和近百万个工作岗位--CBI

路透伦敦3月21日 - 据英国工业联盟(CBI)的研究显示，英国民众投票赞同退出欧盟，可能导致英国经济2020年损失1,000亿英镑产出和95万个工作岗位。

CBI称，不管英国与其他欧洲伙伴能达成何种贸易协议，退欧都将对英国经济形成严重冲击。

“这份分析很明确的说明了，为什么退欧会对生活水平、就业和经济增长形成实质性打击，”CBI总干事Carolyn Fairbairn在周一的声明中称。

“贸易和投资将遭受的负面冲击，将远远大过于减少对欧盟预算的贡献及放宽监管所带来的经济效益。就算最好情况下，这都将给英国经济造成严重冲击。”

CBI委托会计师事务所普华永道审查了两份不同的、基于达成新贸易协议可能性的退欧情景推演。

CBI称，两种情形下，英国的生活水平、经济增长和就业都将比留欧大幅降低。

该联盟称，到2020年，英国的经济产出将最多减少约5%，或1,000亿英镑。就算在假设与其他欧盟国家达成自贸协议的情景推演中，GDP或仍会降低3%。(完)