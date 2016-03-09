英游说团体称英国脱欧将损及伦敦金融城的竞争力

路透伦敦3月9日 - 游说团体TheCityUK周三表示，除英国留在欧盟以外的任何其他方案都不是最佳选项，恐将损及伦敦金融城在金融行业中的竞争力，尽管英国脱欧不会对经济造成毁灭性的打击。

TheCityUK在论及脱欧的结果时称，为英国和欧盟量身定做一份金融服务协议是可行的，不过协议内容存在不确定性。

TheCityUK称，谈判将持续很长时间，欧盟可能最终将英国作为监管较宽松的“离岸”中心对待。该团体在为英国金融服务行业展开游说。

“除保留欧盟成员国地位之外，我们还没看到其他任何方案可以令英国拥有同样的影响力，”TheCityUK执行长Chris Cummings对路透表示。

如果英国民众支持脱欧，那么持续两年的脱欧条款谈判或将减轻最初的冲击。

“我认为我们不会马上看到大规模的就业转移，不过我非常担心外国直接投资不再进来，”Cummings说。

“我认为并不是所有离开英国的企业都会跑到巴黎或法兰克福。我想会有很多企业转往纽约和亚洲，而欧洲整体而言会成为输家，”他说。

TheCityUK表示，如果英国脱欧，并实施与欧盟不同的市场法规，那么欧盟监管当局恐将无法容忍区内的大型金融服务企业在伦敦仍保留当前的资产规模水平。(完)