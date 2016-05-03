脱欧可能使英国损失2,500亿英镑贸易--留欧阵营

路透伦敦5月3日 - 留欧阵营周二表示，如果英国脱离欧盟，可能导致2,500亿英镑(3,670亿美元)的贸易额面临不保的危险。其中既包括英国与欧盟之间的贸易，也包括与50多个与欧盟之间有自由贸易协定的国家之间的贸易。

游说组织“留在欧洲更强”(Britain Stronger in Europe)表示，如果没有其他替代性协议，英国转向世界贸易组织(WTO)规则，英国贸易可能遭受损失。该组织对这部分潜在损失进行了量化。许多主张“脱欧”者建议以后转向WTO规则。

“在欧盟以外，没有能给予我们今天所依赖的自由贸易的贸易协议，”英国前财政大臣达林表示。

美国总统奥巴马上月的讲话，凸显英国达成新的贸易协定的难度。他说，在与美国进行贸易协议谈判方面，英国将排在后面。

但是，奥巴马的严厉警告似乎没有什么影响，民调显示“脱欧”支持率已取得领先。

该游说组织表示，英国大约60%的贸易--6,370亿英镑左右，是与欧盟伙伴国、欧洲经济区国家，以及50多个与欧盟之间有贸易协议的国家之间进行的。

利用英国政府的分析结果，该组织表示英国与上述三组经济体之间的贸易额分别比不存在贸易协定的情况下高出76%、44%和17%，按2014年的数据，相当于2,470亿英镑的贸易额。

但脱欧阵营表示，对方的预测并不一致。

“他们的根本信念似乎是，英国作为全球第五大经济体，以及拥有辉煌全球贸易史的国家，如果不是有布鲁塞尔在控制着我们的贸易协议，就会成为一潭经济死水，”“投票脱离”的首席执行官马修·艾略特(Matthew Elliott)表示。

“这很荒谬。在我们投票退出后，我们将收回原来交给欧盟官僚的控制权，并终止每周向布鲁塞尔提供3.5亿英镑。这将提振我国经济，使得我们可以把自己的钱用在本国的优先事项上面。”(完)