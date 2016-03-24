退出欧盟可能让英国更加安全--英军情六处前负责人

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透伦敦3月24日 - 英国情报机构军情六处前负责人Richard Dearlove称，英国退出欧盟将更加安全，因为可以对移民有更大的控制力。
Dearlove曾在1999-2004年期间担任军情六处负责人。他表示，退出欧盟对英国的国家安全没什么损害，还可能带来安全上的益处。
“无论对欧洲是否有热情，有关英国退欧在国家安全方面的事实是，英国付出的代价将很小，”Dearlove在《Prospect》杂志上写道。
“退出欧盟可能带来两大安全益处：能够摆脱《欧洲人权公约》（的约束）……更加重要的是，对来自欧盟的移民有更大的控制力。”
他指出，美国会反对英国退出欧盟，但英国与美国的关系能够修复。
Dearlove表示，英国是欧洲情报和安全领域的领导者，英国退欧对欧盟的国家安全将有所不利。
“欧洲或会成为国家安全上的输家，”他说道。“如果英国退出欧盟，英国几乎肯定会很大度，不会让欧洲伙伴国（为英国退欧）买单。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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