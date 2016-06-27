英国决定退欧后全球股市大跌 部分基金经理趁机逢低吸纳

路透纽约6月24日 - 英国意外决定退出欧盟，引发全球股市大跌，这吸引一些伺机而动的美国投资者逆向买入。

几位基金经理认为最初的跌势可能过度，即使一些欧洲股票也是如此。他们周五称，正在买入大型绩优股、不会受众多欧洲活动影响的美国国内企业股票、甚至是那些可能超卖的欧洲企业股票。

“我们希望将资金投入到一些我们看好而且如今股价较为便宜的企业，”Gamco Investors Inc联席投资长Kevin Dreyer称，并指出持有诸如剃须刀片和防晒霜生产商Edgewell Personal Care Co (EPC.N)的股票。该股周五收低5.24%。

一些投资者趋向于相对不受欧洲影响、能够经受住另外两项因素冲击的美国企业股票。这两项因素是许多人预计法国和苏格兰可能将就欧盟成员国地位进行公投，以及动荡的夏天至少将持续到美国11月大选才会消停。

Prudential Fixed Income旗下高级投资长Gregory Peters称，由于英国退欧，美国股票和债券具有“极好的”买入机会。该公司管理着逾6,210亿美元资产。

“不确定性将持续数年，这显然将使美国从利率到风险资产...都受到裨益，因为美国将从资本流入中受益，”他称。

几位基金经理称，他们被那些对欧洲风险敞口不大的美国企业所吸引。

投资管理公司Maple Capital Management的John Boland称，该公司一直在考虑一些因英国退欧动荡股价受挫过重的股票。例如，他就买入了Chipotle Mexican Grill (CMG.N)。周五早盘该股跌至400美元下方，收盘跌1.99%，报400.73美元。

FBN Securities称，Salesforce.com Inc (CRM.N)“看上去是科技股中因英国退欧公投而变得股价最为扭曲的股票，因为欧洲业务仅占其营收的17%。Hodges Capital Management旗下投资组合经理Gary Bradshaw称，他周五已对家得宝(HD.N)等更侧重于美国国内业务的企业股票下了买单。(完)