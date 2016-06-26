穆迪称英国退欧后面临债信评级遭下调风险

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦6月24日 - 评级机构穆迪称，在投票决定退出欧盟后，英国的信誉目前面临更大风险，该国在成功协商退出欧盟上面临重大挑战。
穆迪对英国“Aa1”债信评等给予负面展望。周四英国公投决定退欧，之后首相卡梅伦宣布将辞职。
“未来数年英国必须要协商与欧盟的贸易关系，穆迪预计不确定性加剧，信心受损且支出和投资下降，从而减缓经济增速，”穆迪表示。
英国财政部和央行之前已经警告英国选民，如果退出欧盟将面临沉重经济冲击。英镑周五兑美元跌至1985年以来最低。
另一评级机构标普在周四公投前表示，若公投决定退出，英国可能面临降评风险，惠誉周五则表示，此次公投将产生“有限的负面影响”。标普为主要评级机构中唯一给予英国顶级债信评等的业者。
穆迪称，决定退欧引发对英国迄今高品质经济决策的质疑。
“政策的可预见性以及经济决策的有效性…可能会有一定程度的减弱，”穆迪称。“决策者和官员们将面临巨大的挑战。”
穆迪称，贸易协商久拖不决，经济成长减缓或者英镑压力加剧，都可能触发评级下调。
穆迪提到，退出欧盟可能导致英国能够花费在公共劳务上的资金减少。
“经济成长减缓带来的负面影响，将盖过英国无需再缴纳欧盟预算而节省财政开支的提振效应，”穆迪称。
“英国是预算赤字最大的发达国家之一，GDP成长减缓将让政府实施数年的财政整顿计划更形复杂，”穆迪补充称。
英国财政大臣奥斯本在公投前表示，如果退欧，他可能不得不进一步削减支出或加税。(完)
(编译 李爽 审校 张明钧)
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